OLFO BOSÈ E RAFAEL AMARGO/ Pechino Express 2017: Las Estrellas eliminati della terza puntata tra le polemiche

Olfo Bosè e Rafael Amargo

Pechino Express 2017 è entrato nel vivo, grazie alla terza puntata che Rai 2 ha trasmesso ieri sera e che ha sancito l'eliminazione dei Las Estrellas. La coppia è arrivata al penultimo posto nella terza tappa, appena davanti a I Compositori, i nuovi concorrenti entrati in scena proprio ieri. Il compito di puntare il dito è andato a I Modaioli, vincitori della tappa, e purtroppo il verdetto non ha rispettato l'ordine della gara: l'eliminazione è andata dunque proprio ai Los Estrellas, che hanno dovuto subire così le conseguenze di un rapporto non certo ottimale con Marcelo Burlon e Michele Lamanna. Olfo Bosè e Rafael Amargo hanno quindi dovuto lasciare il programma, non senza qualche rammarico. Avevano sperato fino in fondo di proseguire in questa avventura, pensando che la produzione decidesse di non incorrere in qualche eliminazione. Le parole di Rafael Amargo, appena dopo il verdetto, hanno infatti confermato il loro forte rammarico: "Avrei voluto rimanere più tempo in gara, mi dispiace tornare a casa".

Las Estrellas eliminati, ma non per i fan...

Ma come hanno preso i fan la decisione presente nella busta nera avvenuta nella terza puntata di Pechino Express 2017? Si sono trovati d'accordo con la scelta dei Modaioli o avrebbero preferito vedere i neo entrati Compositori uscire di scena nello stesso giorno del loro esordio? Il popolo del web non ha dubbi a tal proposito, confermando nella pagina Facebook del programma di Rai 2 di non avere affatto gradito tale verdetto. E mentre molti sperano che alla fine Olfo Bosè e Rafael Amargo riusciranno ad ottenere una seconda possibilità, i commenti dei social network sono quasi interamente a loro favore: "Il discorso fatto dai Modaioli non ha minimamente senso... dispiace per i #LasEstrellas erano simpaticissimi soprattutto Amargo" , "Per me i #Compositori meritavano di andare già a casa. Cosa c'entra il discorso di Burlon sulle nuove generazioni o l'essere indipendenti, dai" , "Las estrellas non è giusto!!!!!!! Ripescali Costaaaaa!!!!!! Facevano più bella figura a dire vi eliminiamo perché siete forti".

