Oroscopo Paolo Fox, a Lattemiele le previsioni di oggi 21 settembre 2017

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 20 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

L'Ariete è in questo momento un segno agitato ma nonostante tutto questa è una nota positiva; probabilmente si sta riflettendo sul da farsi, se si hanno ancora delle situazioni in sospeso entro la fine dell'anno ci sarà la forza di tagliarle. Ci si sente parecchio irruenti in queste giornate, probabilmente si potrebbe essere un po' in pena per una persona cara. O, se c'è qualcosa che preoccupa in ambito lavorativo, si potrebbe sentire il bisogno di stabilire nuove alleanze e mettere in discussione tutto. Per gli amici del Toro è previsto un ottimo cielo per le giornate di oggi e domani. La fortuna è pronta a girare bene e si potrebbe ricevere una bella notizia dall'oggi al domani. Ci si potrebbe sentire più forti, attivi e dinamici: è arrivato il momento di valutare nuove proposte, qualunque sia la situazione.

OROSCOPO IN PILLOLE

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 21 settembre 2017, si torna ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze della stazione radio LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il Capricorno vivrà una giornata sottotono e con poche cose posivite. Si è stanchi di aspettare anche se la svolta potrebbe essere proprio dietro l'angolo. L'Acquario è uno dei segni più belli dello zodiaco in questo periodo, stanno per arrivare buone notizie anche se si dovrà tirare un po' la cinghia per quanto riguarda le spese. Si rischia infatti di fare il passo più lungo della gamba. I Pesci vedono tornare in auge la voglia di rischiare, di mettersi in gioco in amore soprattutto. Alcuni vorranno dedicarsi intermanete al concepimento del loro figlio, altri invece saranno protagonisti assoluti di un periodo di recupero assoluto sotto al punto di vista del lavoro. C'è da fare attenzione al transito di Saturno in compagnia di Giove che può essere positivo ma portare anche a qualche malanno di troppo.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante andare a tracciare un parallelo tra quanto è successo ieri e quello che accadrà oggi nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo infatti ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. I Pesci risalgono e dopo un momento di indecisione sembrano pronti a ributtarsi sul campo del lavoro e perché no anche in amore. Il Sagittario invece non cambia atteggiamento in un periodo difficile in cui tutto sembra girare contro. Si rischia di ritrovarsi in una situazione in cui le cose non si analizzano con molta lucidità. Anche per quanto riguarda l'amore ci possono essere dei consigli efficaci. Per prima cosa non bisogna assolutamente essere gelosi perché si rischia di complicare troppo il momento attuale con delle inutili situazioni di esagerata attenzione nei confronti del prossimo, poi perché alcuni sembrano sempre pronti a tagliare le gambe al segno che in effetti si preoccupa un po' troppo. Chi migliora di più però è il Cancro che si appresta a vivere grandi successi.

