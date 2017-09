PAOLO BONOLIS E LUCA LAURENTI/ Conduttori di "Chi ha incastrato Peter Pan?" Un programma con bambini "normali"

Paolo Bonolis torna a "Chi ha incastrato Peter Pan?"

Torna “Chi ha incastrato Peter Pan” e, come padroni di casa, non potevano mancare ovviamente Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Una delle coppie maggiormente consolidate della televisione italiana tornano al timone di quella che può essere considerata a tutti gli effetti una delle loro creature più brillanti, che ha vissuto una pausa di sette anni dopo quattro edizioni di grande successo, per poi ripartire nella giornata di oggi con una prima puntata che promette già grandi sorprese con ospiti importanti come Gianni Morandi, Ambra Angiolini e il portiere del Milan, “Gigio” Donnarumma, che si sottoporranno al fuoco incrociato dei piccoli protagonisti della trasmissione. Paolo Bonolis cercherà come sempre di mettere alla prova l’innocenza e la spontaneità dei bambini con delle classiche candid camera.

LE FRECCIATE DI PAOLO BONOLIS AI COLLEGHI

Preparandosi al ritorno del programma in televisione, Paolo Bonolis ha sottolineato, non senza un pizzico di polemica, come “Chi ha incastrato Peter Pan” abbia grande interesse a rispettare i bambini e il loro punto di vista sulla vita, senza volerlo eccessivamente forzare come avvenuto in altri programmi dedicati ai più piccoli delle ultime stagioni televisive, come “Io canto” e “Ti lascio una canzone”, condotti da Gerry Scotti ed Antonella Clerici, che puntavano maggiormente a scoprire nuovi talenti. “Questo è un programma con bambini. A dispetto di molte trasmissioni in cui i protagonisti sono giovanissimi con delle indubbie capacità, ma che secondo me sono anche un po’ inquietanti, i nostri piccoli protagonisti non hanno la voce di Pavarotti e non sanno suonare il pianoforte con i piedi. Sono bambini normali, con le loro curiosità di bambini normali” ha affermato perentoriamente Bonolis, puntando implicitamente il dito contro chi “esagera” le doti dei più piccoli.

LA BATTAGLIA CONTRO LA DEPRESSIONE DI LUCA LAURENTI

Al fianco di Paolo Bonolis, come detto, ci sarà anche Luca Laurenti, sua fedele spalle al piano e alla conduzione, uno dei sodalizi più duraturi della storia della televisione italiana moderna. Ormai Laurenti ha trovato un posto stabile nel mondo della televisione al fianco di Bonolis, pur mantenendo spesso anche una certa indipendenza che gli ha permesso di coltivare anche progetti “solisti”. Laurenti si ripresenta carico e determinato alla ripresa di “Chi ha incastrato Peter Pan”, ma in una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato di aver dovuto attraversare anche momenti difficili: “E’ stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea. Con Raffaella me ‘so risolto. mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia” La famiglia è stata dunque fondamentale per vedere il Laurenti attuale all’opera.

