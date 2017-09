PECHINO EXPRESS 2017 / Eliminati e pagelle terza puntata: I Modaioli protagonisti, riecco Costantino

Pechino Express 2017

La tappa di ieri sera è stata sicuramente la più appassionante di questa prima parte di Pechino Express 2017. I Modaioli si aggiudicano la terza puntata, mentre i Las Estrellas salutano i compagni d'avventura e fanno ritorno a casa. Per loro c'è stata l'eliminazione a fine corsa, con il verdetto decretato proprio dai Modaioli. Quest'ultimi sono stati i veri protagonisti della tappa, a cominciare dalla simpatica esibizione canora in Roma Bangkok. I nostri viaggiatori hanno dovuto percorrere oltre 420 chilometri, affrontando prove di vario tipo. Oltre al karaoke, le coppie si sono cimentate in una prova di cucina con la salsa di pesce ed infine la super sfida per la Prova Immunità. Nelle precedenti pagelle avevamo parlato della conduzione fantasma di Costantino Della Gherardesca, che nella terza tappa è stato sicuramente più presente, instaurando un rapporto vero coi concorrenti. Gli scambi di battuta coi ragazzi non sono mancati, tavolta è diventato 'complice' dei viaggiatori, incoraggiandoli.

Impatto positivo per i nuovi arrivati, I compositori, capaci di rimediare subito una cena. Il menù non è stato di loro gradimento, ma da qui alle prossime tappe avranno modo di abituarsi a culture differenti. Bene anche Ema Stockolma delle Clubber e Francesco Arca dei maschi, che si sono ben comportati durante il rimescolamento delle coppie. I Las Estrellas ci sono simpatici, ma hanno lasciato il loro destino nelle mani dei Modaioli, che alla fine hanno optato per l'eliminazione. La busta nera ha confermato le motivazioni della coppia dei vincitori, desiderosi di ripetersi anche nella prossima tappa, che si preannuncia altrettanto complicata e ricca di insidie. Per concludere le nostre pagelle, citiamo Gli Amici e la loro spensieratezza. Per la coppia è stata una tappa di svago e divertimento, tra escursioni e immersioni nelle splendide acque filippine...

