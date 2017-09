Paola Turci/ Ecco il mio secondo cuore: non ho più nulla da perdere (La Vita in Diretta)

Paola Turci a La Vita in Diretta

Paola Turci torna in tv: a La Vita in Diretta oggi si parla anche del Festival di Sanremo e allora ecco arrivare la cantante, che nella scorsa edizione ha presentato il brano "Fatti bella per te". Un'esperienza importante quella all'Ariston, dove ha illuminato la scena con il suo orgoglio, quello che ha insieme alla convinzione di essere sempre se stessa. «Parlavate di Sanremo, tra poco arriva? A me sembrano passati dieci giorni dall'ultima edizione. Ero molto determinata, motivata e concentrata. Mancavo da sedici anni, non avevo nulla da perdere, ma ero forte di un progetto che mi dava molta grinta e sicurezza», ha raccontato Paola Turci a La Vita in Diretta, il cui album "Secondo cuore", ha riscosso tanto successo. «Ho sempre tenuto fede alla qualità del mio lavoro: non mi sono piegata ai compromessi e al successo facile. Ho sempre preferito la musica che mi riempieva. Quando scrivo una canzone mi deve pesare perfettamente», ha aggiunto Paola Turci.

DA SANDREMO AL LIDO DI VENEZIA

Paola Turci ospite a La Vita in Diretta. Non sta un attimo ferma la cantante, che quest'inverno ripartirà in tour: sarà nei teatri, con il primo concerto il 15 novembre a Torino. Recentemente l'abbiamo vista a Venezia in occasione della Mostra del cinema, visto che è stata scelta come giurata del premio Soundtrck Stars Award per la migliore colonna sonora in concorso al Lido. «Ho sempre guardato i film con gli occhi. Farlo partendo dalla musica, doverli soprattutto ascoltare è un punto di vista nuovo, un'esperienza totalmente inedita per me», ha raccontato a Vanity Fair. Con il tempo ha vissuto anche altre nuove esperienze, che l'hanno portata ad acquisire la convinzione e il bisogno di essere se stessa. «Non ho più un personaggio da costruire e nulla da perdere». Dopo fasi altalenanti nella sua carriera, momenti di successo e buio, ha ritrovato pace. «Non so da dove provenga, questo piacere e questa serenità che ho nel vivermi tutta. Ma non credo c'entri la gioia del successo. Immagino piuttosto sia l'età».

