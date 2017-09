Piazzapulita/ Anticipazioni e ospiti puntata 21 settembre: nuovi flussi migratori dal Niger

Piazzapulita

Ospiti, approfondimenti e nuovi reportage saranno al centro della nuova puntata di Piazzapulita, che tornerà su La 7, come ogni giovedì, anche questa sera a partire dalle 21.10. Alla conduzione, ancora una volta, ritroveremo Corrado Formigli, che condurrà i telespettatori in un nuovo viaggio alla scoperta dei temi più importanti della stagione. Al centro dell'appuntamento di questa sera ci sarà un reportage esclusivo dal Niger, che si concentrerà sul tema dei migranti e in particolare sul nuovo flusso di profughi determinati a raggiungere l'Italia. Nel corso della puntata, non mancherà inoltre il dibattito fra gli ospiti presenti in studio, che si concentreranno soprattutto sul futuro del paese e sulla crescita esponenziale della destra xenofoba alimentata dalla gestione del fenomeno migratorio. A discutere dei temi della serata, fra i tanti ospiti, interverranno Emma Bonino, assieme al direttore del giornale Alessandro Sallusti.

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI: LE PRIMARIE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

A Piazzapulita questa sera si parlerà di uno dei temi più discussi degli ultimi giorni: le primarie del Movimento 5 Stelle e l'ascesa di Luigi Di Maio per la premiership. A intervenire nel dibattito saranno i tanti ospiti della serata che, moderati dal conduttore Corrado Formigli, esprimeranno un parere sui temi caldi del periodo analizzando tutti i fenomeni dietro le quinte. Tra i vari protagonisti della serata, ritroveremo Emanuele Fiano del Pd, il fondatore di Mandarin Capital Partners Alberto Forchielli e Vauro Senesi, amato editore e vignettista molto noto sul piccolo schermo. Come sempre, non mancheranno interventi di primo piano, servizi in esclusiva, reportage e approfondimenti, con un focus sui temi più importanti della stagione, esaminati e valutati passo passo attraverso differenti punti di vista. Per avere una breve anticipazione di ciò che andrà in onda questa sera, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.