Provaci ancora Prof! 7 / Anticipazioni terza puntata: trama, cast e info streaming della fiction TV di Rai1

Provaci ancora Prof

Provaci ancora Prof, torna anche stasera con la terza puntata, in onda su Rai1 a partire dalle 21.10 circa. Cosa succederà alla bizzarra professoressa interpretata ancora da Veronica Pivetti? Scopriamo le anticipazioni, la trama e le informazioni per lo streaming. Livia è tornata a Torino dopo il tradimento di George. Camilla però, oltre a cercare di comprendere cosa sta accadendo alla figlia, dovrà dividere l'abitazione con lei, la piccola Cami e Gaetano, il nuovo compagno della donna dopo la separazione da Renzo. Nella casa Baudino-Berardi si unisce anche Bianca, grande amica della docente interpretata da Valentina Pace. La donna infatti, ha bisogno di conforto e lo ricerca - naturalmente - tra le braccia della sua migliore amica. Ed intanto, il nuovo misterioso caso della puntata viene a galla. Camilla e Bianca infatti, una sera trovano nel cortile del condominio il corpo senza vita di un uomo avvolto da un tappeto. Camilla e Gaetano poi, hanno immediatamente voglia di precipitarsi per controllare meglio ma, una volta tornati nel cortile, il corpo è misteriosamente scomparso nel nulla: che fine ha fatto?

Anticipazioni terza puntata: cosa succederà? La trama di Provaci ancora Prof!

Il corpo dell'uomo inspiegabilmente scomparso (nonostante fosse già privo di vita), verrà ritrovato dopo in un fosso dalla polizia: chi l'ha spostato? Questa la trama della terza puntata di Provaci ancora Prof! la fiction TV interpretata da Veronica Pivetti sull'ammiraglia di Casa Rai. Camilla quindi, affiancherà ancora una volta il vice questore Berardi per approfondire le indagini verso la risoluzione definitiva del nuovo caso. Carmen, nonostante sia legata a Paolo, continua ad essere molto sfuggente ed insospettire con il suo particolare atteggiamento equivoco. L'arrivo di una bruttissima notizia, sta per sconvolgere definitivamente gli equilibri dei personaggi di Provaci ancora Prof!: cosa succederà? La regia della fiction è nuovamente affidata a Lodovico Gasparini. Il nuovo appuntamento con la docente "detective", andrà in onda questa sera, giovedì 21 settembre a partire dalle 21.25 circa. Oltre alla Pivetti, ritroveremo come sempre anche Enzo Decaro e Paolo Conticini.

Provaci ancora Prof anche in streaming? Ecco come!

Nella seconda puntata, avevano lasciato la bizzarra Prof alle prese con nuovi cambiamenti. L'arrivo a Torino di Livia infatti, le ha regalato una "mazzata" non da poco. In quella occasione inoltre, la docente ha avuto modo anche di occuparsi di uno strano omicidio durante uno spettacolo circense che aveva organizzato Katia. Dalla gioia alla tragedia, il passo è stato brevissimo. Nella vita di Carmen poi, un alone di mistero ha investito il suo personaggio. Questa ambiguità, come avete avuto modo di visionare, proseguirà anche nel corso del nuovo episodio in onda questa sera su Rai1. Vi ricordiamo che, anche questo nuovo episodio di Provaci ancora Prof! Potrà essere visionato in diretta e replica streaming, in che modo? Sul portale ufficiale di RaiPlay, potrete collegarvi da Personal Computer così come su dispositivi mobili scaricando l'applicazione. A poche ore di distanza dalla messa in onda in TV invece, sempre dallo stesso sito, troverete anche la replica, da vedere in mobilità ovunque voi siate. Se invece volete vedere la replica direttamente in televisione, sintonizzatevi mercoledì sera (a partire dalle 21.20) su Rai Premium (canale 25 digitale terrestre).

