Riccardo Marcuzzo / Addio ai social per l'ugola d'oro di Amici 2017: "Sento una pressione assurda"

Riccardo Marcuzzo, Amici

Riccardo Marcuzzo in crisi? Così sembra. L'ex ugola d'oro di Amici e vincitore della scorsa edizione, ha passato l'estate sulla cresta dell'onda tra successi, concerti, eventi in tv e in giro per l'Italia, e adesso? Sembra che la pressione alla quale si è sottoposto in queste settimane è stata grande anche per un giovane della sua età che da sempre ha desiderato di "mangiare il mondo". I fan sono preoccupari per lui soprattutto dopo ieri quando lo stesso Riccardo ha annunciato una sorta di dipartita dai social. Di questo si era parlato già qualche settimana fa ma poi l'allarme sembrava rientrato e adesso? Riccardo Marcuzzo ha postato una sua foto su Instagram e si pensa che potrebbe essere l'ultima, almeno per le prossime settimane.

RICCARDO MARCUZZO PRONTO PER IL NUOVO DISCO MA...

Lo stesso Riccardo Marcuzzo ha messo in ansia il suo pubblico dichiarando: “Sto sentendo una pressione intorno assurda, sto lavorando senza mai fermarmi. Questo disco cambierà le cose, ve lo giuro. Sparisco dai social per un po’. Un bacio a tutti. #disco #nuovo.” Sembra che Riccardo sia pronto a ritirarsi in privato per lavorare al nuovo disco ma fino a quel momento resterà lontano dai social e da tutti coloro che si interessano della sua vita privata e lo spingono a produrre in fretta nuove canzoni. Il suo primo album continua a rimanere in classifica ed è stato fisso in prima posizione per numerose settimane riuscirà a fare lo stesso con questo nuovo album? Forse proprio questo sta mettendo paura al cantante già finito sotto pressione per via dell'improssivo successo che in passato ha messo in ginocchio anche ex talent.

© Riproduzione Riservata.