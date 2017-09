SANDRA MONDAINI/ Raimondo Vianello, l'addio della tv e il ricordo dei nipoti filippini (Pomeriggio 5)

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, il ricordo a Pomeriggio 5

Sandra Mondaini, la signora della tv italiana, verrà ricordata da Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, giovedì 21 settembre 2017. Ricorre infatti l'anniversario della moglie del compianto Raimondo Vianello: sette anni fa l'addio all'attrice comica e conduttrice. La sua carriera coincise praticamente con la nascita della televisione italiana: quando nacque la Rai, era lì nel piccolo schermo a far compagnia a distanza a milioni di italiani. Barbara d'Urso, dunque, oggi ricorderà Sandra Mondaini e la sua storia al fianco di Raimondo Vianello. Non mancheranno in studio ospiti che hanno avuto modo di conoscere la coppia: Gianni Morandi ad esempio, oltre agli attori di Casa Vianello, la sit-com più longeva della tv italiana. E ovviamente non mancheranno neppure i nipoti filippini, che sono stati adottati dalla coppia e che tempo fa hanno rivelato di aver notato delle presenze paranormali in casa.

LA CONSACRAZIONE CON CASA VIANELLO

Sandra Mondaini oggi avrebbe 86 anni, ma purtroppo la moglie di Raimondo Vianello è deceduta sette anni fa. Senza dubbio può essere considerata una delle signore della tv italiana più conosciute e amate. La partecipazione ad una campagna pubblicitaria contro la tubercolosi la rese famosa sin da bambina. Così a soli 23 anni entra a far parte della tv di Stato, lavorando al fianco di Mike Bongiorno, Corrado, Walter Chiari, e Raimondo Vianello, che di lì a poco sarebbe diventato l'uomo della sua vita. Insieme al marito poi lasciò la Rai per approdare negli anni Ottanta nella neonata tv commerciale Mediaset. Sandra Mondaini e Raimondo Vianelli diventano così protagonisti di programmi storici. Celebre il simpatico personaggio di Sbirulino, interpretato da Sandra Mondaini per regalare momenti di spettacolo a tutte le famiglie. Nel 1993 l'ultima apparizione nei panni del pagliaccio a Buona domenica, condotto da Marco Columbro e Lorella Cuccarini. Ma è Casa Vianello che li consacra: vengono realizzate 16 stagioni, quindi 343 episodi. La loro frase "Che barba che noia, che barba che noia!", divenne cult.

© Riproduzione Riservata.