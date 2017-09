STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Chi ha incastrato Peter Pan? (giovedì, 21 settembre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET. Per la prima serata di oggi, giovedì 21 settembre 2017, il palinsesto delle reti del Biscione, prevede la messa in onda di molti programmi con Show, film di vario genere, programmi di attualità, serie televisive e reality show, Canale 5 che dovrebbe prendersi il maggior numero di spettatori con lo show "Chi ha incastrato Peter Pan?". Interessanti sono anche il film catastrofico e fantascientifico su Italia 1 "The day after tomorow", il film drammatico "Amore senza confini" su Rete 4. Sul resto dei canali Mediaset invece, continua la scelta di film su La5, Iris e Italia 2 mentre Mediaset Extra manda in onda in prima serata il reality show Grande Fratello VIP e Top Crime una serie tv poliziesca. Ma adeso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5, alle 21.10 va in onda lo show presentato da Paolo Bonolis ed intitolato "Chi ha incastrato Peter Pan?", che vede come protagonisti dei bambini con un’età compresa tra 4 e 9 anni. A loro il conduttore rivolge delle domande su varie materie che appartengono al mondo dei loro genitori, compresi eventi sportivi e di cronaca. Nel corso della puntata sono presentate anche della "candid camera" con i piccoli concorrenti che sono le vittime di scherzi innocui, ed i bambini sono chiamati poi a rivolgere delle domande ai "VIP" presenti in studio, che devono soddisfare le loro curiosità. Alle 23.50 si passa al talk show con una puntata di "Matrix". La serata di Italia 1 vede andare in onda due film, si inizia alle 21.15, con "The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo", film di azione interpretato da Dennis Quaid, Emmy Rossum, Jake Gyllenhaal, Ian Holm e Sela Ward, con la regia di Roland Emmerich.

La vicenda riguarda l’ambiente, con il riscaldamento globale che provoca il cambiamento repentino del clima, e come conseguenza della brusca caduta delle temperature, si crea un’enorme onda anomala, capace di distruggere intere città. Alle 23.45 si passa alla fantascienza con il film "Invasion", la vicenda di una astronave che cade sulla terra e dalla quale fuoriesce un virus misterioso che immediatamente provoca il contagio della popolazione. Due psichiatri, Ben e la collega Carol riescono a scoprire che il batterio agisce durante il sonno, provocando delle trasformazioni negli esseri umani. Tratto dal libro scritto da Jack Finney, ed intitolato "The Body Snatcher". Diretto da James McTeigue e Oliver Hirschbiegel, ed interpretato da Nicole Kidman, Jeremy Northam, Daniel Craig, e Veronica Cartwright.

Due film anche nella programmazione di oggi di Rete 4 che parte alle 21.15 con il film drammatico intitolato "Amore senza confini" con la vicenda di una donna ricca che decide di seguire un medico dell’organizzazione "Medici senza frontiere" in Africa nelle sue missioni umanitarie, e per far questo dice addio ai figli ed al marito. Diretto da Martin Campbell ed interpretato da Clive Owen, Angelina Jolie, Teri Polo, Noah Emmerich, Yorick Van Wageningen, e Linus Roache. Alle 00.00 si passa al genere commedia con "Una cella in due". Diretto da Nicola Barnaba ed interpretato da Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Maurizio Battista, Simona Borioni, Jane Alexander, Melita Toniolo, Nicole Murgia e Serena Bonanno.

La vicenda vede un avvocato truffaldino, Romolo, denunciato dalla moglie che vuole vendicarsi per il tradimento perpetrato dal marito con la segretaria. Romolo una volta in carcere si trova a dividere la cella con un disoccupato, Angelo, che ha la sindrome di Peter Pan. Anche La 5, alle 21.10, manda in onda un film, di genere fantastico, "The Twilight Saga: Breaking Dawn" che segue sempre la vicenda di Bella ed Edward che si sposano, e poi diventano genitori di Renesmee. Proprio la nascita della bambina rende di nuovo instabile l’equilibrio precario che si era creato tra i Cullen ed i Vulturi, che si preparano ad un nuovo scontro. Diretto da Bill Condon ed interpretato da Kristen Stewart, Maggie Grace, Robert Pattinson, Nikki Reed, Dakota Fanning, Michael Sheen, Taylor Lautner, Ashley Greene, Jackson Rathborne e Anna Kendrick. Su Mediaset Extra, alle 21.15, dalla "casa", una puntata di "Grande fratello VIP" Su Iris dalle 21.00 il film storico "Le Crociate", una vicenda ambientata all’epoca delle lotte tra cristiani e musulmani, ed in particolare negli anni tra la 3° e la 4° crociata. Protagonista Baliano, che diventa un condottiero per difendere la città di Gerusalemme, dopo essere arrivato dalla Francia dove lavorava come maniscalco. Sarà lui a negoziare con i nemici la consegna di Gerusalemme in cambio della salvezza di chi la abita.

Con la regia di Ridley Scott e l’interpretazione di Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green, Jeremy Irons, Ghassan Massoud, Edward Norton e Alexander Siddig. Il film in onda alle 21.10 su Italia 2 è intitolato "Superfantozzi", e la vicenda passa in pratica attraverso tutte le ere, partendo dall’uomo nel paradiso terrestre per arrivare al giorno d’oggi attraverso le Crociate e le guerre mondiali. Sempre con la presenza costante dello sfortunato Fantozzi, che in ogni epoca si trova a fare i conti con il perfido e cinico destino. Diretto da Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Fernando Plinio, Liù Bosisio, Luc Merenda e Gigi Reder. Su Top Crime, alle 21.10, la serie poliziesca "Bones", con il primo episodio della 12esima stagione, intitolato "La speranza nell'orrore".

