STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Provaci ancora Prof (giovedì, 21 settembre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI. Per la prima serata di oggi, giovedì 21 settembre 2017, il palinsesto dei canali Rai, ha preparato per i suoi telespettatori un'ampia scelta di programmi che sono pronti a regalare emozioni e divertimento proprio a tutti. Ma vediamo con una piccola anticipazione cosa ci attende stasera sulle varie reti Rai. Su Rai 1 va in onda la fiction in 1° visione "Provaci ancora Prof 7", che dovrebbe essere il programma più visto, seguito dall’attualità di "Porta a porta". Rai 2 propone il film d'azione Cani sciolti, la docufiction I mille giorni di mafia capitale viene invece trasmessa su Rai 3 e la serie poliziesca The Exsorcist prende posto nella prima serata di Rai 4. Restano a chiudere la lista dei programmi Rai 5 con un programmateatrale, Rai Movie con un film di genere commedia e Rai Premium con Last - Cop. Ma adesso, scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno alle 21.25 continua la messa in onda degli episodi della fiction "Provaci Ancora Prof 7", che vedono la professoressa Baudino sempre alle prese, oltre che con l’insegnamento, con casi di omicidi, nei quali riesce sempre a dare una mano con il suo grande acume investigativo. Le fiction segue anche le sue vicende private, con il marito, dal quale è separata, geloso del fatto che il commissario sia andato a convivere con l’ex moglie. Dopo la fiction, alle 23.25, torna il talk show con la puntata di Porta a porta, con Bruno Vespa sempre pronto a parlare con i suoi ospiti in studio dei temi di maggiore attualità, sia di cronaca che di politica. Su Rai 2, dalle 21.20, un film di azione, intitolato "Cani sciolti", due agenti, uno della Dea, Bobby, ed uno che appartiene ai servizi segreti della Marina, Stig, non si fidano tra di loro, ma lavorano insieme sotto copertura per cercare di assicurare alla giustizia dei componenti della malavita. La loro missione fallisce ed i due agenti perdono anche molto denaro a loro affidato, e anche tra le file dei loro superiori spuntano dei nemici, per cui i due devono collaborare sia per evitare di essere uccisi che di andare in galera.

Diretto da Baltasar Kormakur, ed interpretato da Mark Wahlberg, Paula Patton, Denzel Washington, Bill Paxton, Fred Ward, James Marsden, Edward James Olmos, Patrick Fischler, Robert John Burke, Tenaj L. Jackson, Lucky Johnson e Evie Thompson. In seconda serata ancora film d’azione con, alle 23.15, "Stolen", interpretato da Nicolas Cage, Josh Lucas, Malin Akerman, Danny Huston, Mark Valley, Sami Gayle, M.C. Gainey, Tanc Sade, J.D. Evermore, e Edrick Browne, con la regia di Simon West. Un rapinatore, appena uscito dal carcere dove era finito per essere stato tradito, vuole cambiare vita, ma il suo ex socio ha rapito la figlia chiedendo un riscatto. Il rapinatore deve trovare i 10 milioni di dollari del riscatto e per farlo cerca l’aiuto di un’altra ex socia nelle rapine. Su Rai Tre, alle 21.15 ed alle 23.00, due episodi della docufiction "I mille giorni di mafia capitale", nella quale si raccontano le indagini che il gruppo dei Ris dei Carabinieri ha condotto insieme alla Polizia di Stato, e dell’arresto di vari personaggi tra cui Massimo carminati. Su Rai 4, dalle 21.00 il film commedia intitolato "Kick-Ass", con personaggio principale un liceale, Dave, la cui grande passione è quella dei fumetti.

La sua passione si traduce nella decisione di essere un "supereroe", ed acquista una tuta verde per iniziare a difendere la giustizia. Dopo un primo intervento andato male, durante il quale riceve una coltellata, diviene un fenomeno "mediatico" grazie alle riprese video di un uomo che lo ritrae mentre toglie una persona dalle mani di un gruppo di balordi. Diretto da Matthew Vaughn ed interpretato da Aaron Johnson, Mark Strong, Lyndsy Fonseca, Nicolas Cage, Michael Rispoli, Christopher Mintz-Plasse e Chloë Moretz. Su Rai 5, alle 21.15, spazio al teatro con la trasmissione di "A midsummer night's dream", una trasposizione in musica di un’opera di Shakespeare, "Sogno di una notte di mezza estate" effettuata da Benjamin Britten, con un libretto dello stesso Britten e di Peter Pears. Rai Movie alle 21,10 propone il film commedia "La verità è che non gli piaci abbastanza", con Ginnifer Goodwin, Jennifer Connelly, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Ben Affleck, Drew Barrymore, Justin Long, Sasha Alexander, Kevin Connolly, e Bradley Cooper e diretto da Ken Kwapis. Ambientato negli Stati Uniti, a Baltimora, vede intrecciarsi varie storie di donne e uomini come Janine, Gigi, Ben, Mary e Ale. Rai Premium, dalle 21.20, manda in onda l’ottavo episodio della terza stagione della serie televisiva "Last Cop - L'ultimo sbirro", intitolato "Il killer dell'ABC". Personaggio principale il detective Mick Brisgau. Con il suo collega Andreas.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai Uno, ore 21.25, "Provaci ancora Prof 7", fiction,

ore 23.25 "Porta a porta", programma di attualità

Rai Due, ore 21.20, "Cani sciolti" film di azione,

ore 23.15 "Stolen", film d’azione

Rai Tre, ore 21.15 e 23.00, due episodi di "I mille giorni di mafia capitale" docufiction

Rai 4, ore 21.00 "The Exorcist", serie televisiva

Rai 5, ore 21.15, "A midsummer night's dream", programma teatrale

Rai Movie, ore 21.10, "La verità è che non gli piaci abbastanza", film commedia

Rai Premium, ore 21.20, "Last Cop – L’ultimo sbitto", serie poliziesca.

© Riproduzione Riservata.