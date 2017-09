STEFANO DE MARTINO / Foto, tutto a gonfie vele con Gilda Ambrosio ma il telefono...

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio non si nascondono più, continuando a frequentarsi e a farsi vedere in pubblico lungo le vie di Milano. Solo qualche giorni fa, la coppia più chiacchierata dell'estate era stata immortalata mentre si recava al cinema e successivamente a cena in un locale della città. Una nuova cena è ora oggetto di nuovi scatti del ballerino e della fashion blogger, diventati una coppia durante le vacanze estive trascorse insieme ad Ibiza. I due napoletani hanno incontrato nuovamente gli amici in un ristorante del capoluogo lombardo anche se questa volta Gilda non ha concesso molta attenzione al suo fidanzato, trascorrendo la gran parte del suo tempo incollata al suo smartphone. Il fatto non è comunque sembrato creare particolari problemi a Stefano De Martino, tranquillo con tanto di sigaretta in mano. Clicca qui per vedere le foto pubblicate da Kika Press in cui la coppia è stata nuovamente paparazzata lungo le vie della città.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme a Milano

Stefano De Martino ha dunque ritrovato la serenità in amore dopo la fine della sua storia d'amore con Belen Rodriguez. Per il momento però, né lui né la sua nuova fiamma hanno lanciato dichiarazioni ufficiali nelle riviste o sui rispettivi social network, quindi i fan dovranno rassegnarsi a non trovare la propria curiosità completamente soddisfatta. Forse anche grazie alla sua nuova frequentazione, il ballerino di Amici ha ritrovato l'armonia anche con l'ex moglie, con la quale sta cercando di far crescere al meglio il piccolo Santiago. A confermare come i due ex coniugi De Martino non intendano far subire al figlio le conseguenze della loro separazione, è arrivata la presenza di entrambi nel primo giorno di scuola di Santi: sebbene il solo Stefano lo abbia accompagnato in aula, c'era anche Belen al fianco di entrambi per testimoniare al meglio l'inizio della nuova avventura del bambino.

© Riproduzione Riservata.