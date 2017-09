STOLEN/ Su Rai 2 il film con Nicola Cage e Malin Akerman (oggi, 21 settembre 2017)

il film thriller in seconda serata su Rai 2

NEL CAST NICOLAS CAGE E MALIN AKERMAN

Stolen, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 21 settembre 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere thriller che vede come protagonista principale Nicolas Cage. La regia è stata diretta da Simon West nel recente 2012. Cage non è stato in realtà la prima scelta del regista, che aveva ingaggiato Clive Owen ed in seguito Jason Statham, ma entrambi scelsero di non partecipare al progetto per favorire altri film. Il cast è formato da artisti brillanti di Hollywood, da Malin Akerman a Mark Valley, fino a Josh Lucas, Danny Huston e M.C. Gainey. Al loro fianco ci saranno inoltre Sami Gayle, Barry Sgabaka Henley e Garrett Hines. Da sottolineare che le musiche sono state composte da Mark Isham, compositore e trombettista americano di primo piano. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

STOLEN, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Will Montgomery e Vincent Kinsey organizzano una rapina a New Orleans grazie alla collaborazione di Riley e Hoyt. Il primo sarà il loro autista, mentre il secondo è esperto in sicurezza informatica. Il gruppo di criminali non sa tuttavia che sono sotto l'occhio attento di Tim Harland, un agente dell'FBI che è a conoscenza dei loro piani. In seguito, Will e Vincent entrano in un negozio di giocattoli nelle vicinanze del luogo precescelto per la rapina e riescono ad ingannare Harland. Quest'ultimo crede infatti che intendano derubare una gioielleria, mentre il vero obiettivo dei ladri è una banca. Una volta all'interno, Will e Vincent riusciranno a rubare 10 milioni di dollari e si imbatteranno in un cameriere, che il secondo dei due criminali cerca di uccidere. Grazie all'intervento del complice, la potenziale vittima riuscirà a salvarsi, ma Vincent si sparerà in modo accidentale ad una gamba. Quest'ultimo riuscirà alla fine a fuggire in seguito all'arresto di Will, rimasto bloccato dai federali a bordo del furgone, e quando verrà fermato, a sua volta si sarà già sbarazzato del denaro. Otto anni più tardi, Will esce di prigione e scopre che Vincent ha rapito la figlia Alison per rivelargli dove ha nascosto il bottino. Ha 12 ore di tempo per obbedire agli ordini, prima che la ragazza venga uccisa.

