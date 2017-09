Salvador Sobral / Ultime notizie: come sta il cantante? L'attesa per il trapianto di cuore

Salvador Sobral, ultime news

Grandi momenti di apprensione per Salvador Sobral. Il giovane artista è stato ricoverato nelle scorse ore, in gravi condizioni: come sta adesso? Scopriamo le ultime news sul talento musicale in attesa di un trapianto di cuore. Il vincitore dell'edizione 2017 dell'EuroVision Song Contest è stato ricoverato nell'ospedale Santa Cruz en Carnaxide a Lisbona. Questo è ciò che si apprende dalla stampa portoghese che ha divulgato la triste notizia nella passate ore. Lo stato di salute di Sobral è precario da svariato tempo, in attesa di un trapianto di cuore che possa ristabilire le sue condizioni di salute. Lo scorso maggio, Salvador è diventato famoso in tutto il mondo con la sua bellissima "Amar pelos dois" che gli ha fatto conquistare il primo posto all'Eurovision. Proprio venerdì, aveva annunciato la cancellazione di alcuni concerti per ragioni di salute. Secondo ciò che si apprende dai media portoghesi, le sue attuali condizioni sarebbero stabili. "E' controllato e vigilato" ha riferito un familiare a Tv7 Dias, "ora corre meno rischi, le macchine cui è collegato svolgono le funzioni che normalmente dovrebbero compiere i suoi organi".

Salvador Sobral, in attesa di un trapianto di cuore

Il 27enne portoghese, lo scorso maggio era salito timidamente sul palcoscenico dell'EuroVision per conquistare la vittoria con la sua bellissima canzone. L'esibizione, aveva proprio toccato il cuore di tutti, per un Salvador Sobral molto gracile fin da allora, che un cuore forte come quello dei fan, lo vorrebbe anche per lui. Ed intanto, con una forza di un leone ha voluto esibirsi anche durante l'evento europeo di musica, portandosi a casa la vittoria. Il suo stato di salute purtroppo, si era proprio aggravato dopo la vittoria e tutti gli impegni che ha dovuto sostenere. Ricoverato in gravi condizioni, aveva già annunciato ai fan di doversi - forzatamente - prendere una pausa, per ricaricarsi. Già durante l'EuroVision, le sue precarie condizioni di salute erano emerse in maniera prepotente. Ed infatti, la sorella Luisa Sobral, aveva dovuto eseguire alcune prove al posto suo. Proprio con lei (famosissima compositrice contemporanea portoghese), Salvador ha duettato dopo la vittoria.

