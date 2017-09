Striscia La Notizia / Foto, Stefania Petyx aggredita a bastonate durante un servizio: ecco come sta

Stefania Petyx aggredita (Striscia la notizia)

La nuova edizione di Striscia La Notizia non ha ancora avuto inizio ma i problemi per i suoi inviati sì. Stavolta è toccato a Stefania Petyx finire al centro di una situazione spiacevole. L'inviata di Striscia, come svela il comunicato "è stata aggredita a colpi di bastone e secchi d’acqua mentre si trovava insieme alla sua troupe in corso Alberto Amedeo, a Palermo. L’inviata diStriscia si trovava lì per girare un servizio su una villa liberty di proprietà dell’ospedale Civico, dichiarata inagibile e, da poco più di un anno, occupata abusivamente". Tutto è partito quando "Al Tg satirico erano giunte delle segnalazioni su alcuni lavori in corso all’interno della villa, che avrebbero potuto impedire un futuro e corretto risanamento di una struttura di elevato valore storico e architettonico".

AGGRESSIONE A PALERMO PER L'INVIATA DI STRISCIA LA NOTIZIA

Non è purtroppo la prima volta che un inviato del noto tg satirico viene preso di mira o addirittura picchiato per poi finire in ospedale. Come ancora si legge, tutto è stato poi placato dall'arrivo delle autorità: "L’aggressione è stata interrotta dall’arrivo degli agenti di polizia, chiamati dalla troupe. «Continuo a fare il mio lavoro» ha detto l’inviata di Striscia, «per fortuna ho la testa dura»". Per fortuna, quindi, nulla di grave per l'inviata di Striscia La Notizia che, a parte lo spavento inevitabile, non ha riportato ferite o lesioni ed è pronta a riprendere il suo lavoro più forte di prima. Sicuramente il pubblico potrà poi vedere con i suoi occhi il servizio in questione nelle prossime puntate di Striscia La Notizia che avrà inizio lunedì 25 settembre nel preserale di Canale 5.

