THE DAY AFTER TOMORROW-L'ALBA DEL GIORNO DOPO/ Su Italia 1 il film con Jake Gyllenhaal (oggi, 21 settembre)

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

NEL CAST JAKE GYLLENHAAL E DENNIS QUAID

The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 21 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di fantascienza apocalittica del 2004 che è stata scritta, diretta e prodotta da Roland Emmerich (Indipendence day, Stargate, Godzilla) ed interpretata da Jake Gyllenhaal (Southpaw - L'ultima sfida, I segreti di Brokeback Mountain, Donnie Darko), Emmy Rossum (Il fantasma dell'Opera, Beautiful creatures - La sedicesima ora, Mystic river) e Dennis Quaid (Genitori in trappola, The big easy - Brivido seducente, Salto nel buio). Il regista Emmerich ha speso 200.000 dollari di tasca propria per produrre energie rinnovabili per la realizzazione del film che parla di disastri ecologici dovuti all'inquinamento. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE DAY AFTER TOMORROW - L'ALBA DEL GIORNO DOPO, LA TRAMA DEL FILM

Jack Hall (Dennis Quaid) è un paleoclimatologo, ovvero studia le condizioni climatiche del passato. Mentre si trova in Antartide per trivellare un ghiacciaio assiste al distacco di una enorme massa di ghiaccio. Le sue conclusioni vengono quindi presentate alla conferenza delle Nazioni Unite che ha come ordine del giorno il riscaldamento globale. Il vicepresidente degli Stati Uniti (Kenneth Welsh) si contra però con le conclusioni allarmistiche di Hall, perchè le politiche economiche USA non possono permettersi un'eccessiva attenzione all'ambiente. Secondo il paleolimatologo, tuttavia, una nuova glaciazione è imminente, anche se non è possibile prevedere con esattezza quando avrà luogo. Intanto Sam (Jake Gyllenhaal), il figlio dello scienziato, parte per Washington insieme a Laura Chapman (Emmy Rossum), sua compagna di classe.

Il suo volo è però reso difficoltoso da una fortissima tempesta. Si tratta solo di uno dei moltissimi strani fenomeni atmosferici che stanno colpendo, quasi contemporaneamente in tutte le parti del mondo. Secondo una stazione di rilevazione scozzese la temperatura dell'Oceano è in rapida diminuzione, mentre una pioggia torrenziale sta allagando New York e rischia di seppellire Manhattan sotto una gigantesca massa d'acqua. Il vicepresidente però non vuole ancora dare credito ad Hall, ormai convinto che una nuova glaciazione sia imminente.

