TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN/ Su La5 il film con Kristen Stewart (oggi, 21 settembre 2017)

il film fantastico in prima serata su La5

KRISTEN STEWART NEL CAST

The Twilight saga - Breaking dawn, il film in onda su La5 oggi, giovedì 21 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere fantastica del 2011 che è stata diretta da Bill Condon (La bella e la bestia, Dream girls, Demoni e dei) ed interpretata da Kristen Stewart (On the road, Personal shopper, Biancaneve e il cacciatore), Robert Pattinson (Remember me, Cosmopolis, Harry Potter e il calice di fuoco) e Taylor Lautner (Abduction - Riprenditi la tua vita, Tracers, Appuntamento con l'amore). Questo film è il quarto capitolo della saga di Twilight, composta da 5 lungometraggi tratti dai 4 libri di successo di Stephenie Meyer. Come spesso accade, ad esempio con l'ultimo capitolo di Harry Potter, l'ultimo libro è stato suddiviso in 2 film collegati fra loro. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN, LA TRAMA DEL FILM

Dopo gli eventi dei film precedenti, finalmente Bella (Kristen Stewart) ed Edward (Robert Pattinson) si sposano. Durante la luna di miele Bella, che è ancora umana, rimane incinta. Edward è spaventato dalla notizia, perchè il bambino mezzo vampiro potrebbe uccidere la sua amata prima ancora di nascere. Bella, che comunque non vuole rinunciare al bambino, viene portata a casa dei Cullen, dove deve rimanere isolata e ricevere cure continue per tenere sotto controllo la gravidanza. Quando Jacob (Taylor Lautner) viene a sapere che Bella è segregata in casa Cullen pensa che sia perchè è stata trasformata in vampiro così, nonostante il parere negativo del suo branco, parte per salvarla o vendicarla. Una volta arrivato scopre però la verità e, su richiesta di Edward, rimane per cercare di convincere Bella a rinunciare al bambino e interrompere la gravidanza. Questa procede ad una velocità superiore a quella di una donna normale, mentre il branco di lupi mannari, convinto che il bambino possa essere una minaccia, decide di eliminarlo. Jacob deve quindi ritornare dai suoi per imporsi come maschio alfa. Solo così potrà orientare le decisioni del branco e salvare la vita di Bella e del figlio in arrivo. Nel frattempo Bella è sempre più sofferente a causa della gravidanza. L'unico modo per tenerla in vita e nutrire il feto è alimentarla con sangue umano.

