Tian Harding a X Factor 11 / Video, la cantante passa l'audizione ma il pubblico è furioso: è polemica

Tian Harding a X Factor 11

La seconda puntata di X Factor 11 inizia con molte risate ma anche altrettante polemiche. Ad esibirsi sul palcoscenico di fronte a Mara, Manuel, Levante e Fedez arriva una ragazza giovane e molto particolare: lei è Tian Harding ed esordisce dicendo di avere più "presenza scenica che bravura nel canto". Sul palco mostra il suo grande sorriso, con tanto di apparecchio, e dichiara di essere "un quarto italiana, un quarto cinese, un quarto inglese e un quarto irlandese"; ecco però arrivare il momento dell'esibizione su una canzone di Mina "Città vuota". Il pubblico e trepidante e attende di ascoltare la voce di questa ragazza particolare e molto solare che però, dopo poche note, delude tutti. I quattro giudici si scambiano sguardi, qualcuno crede che si tratti di uno scherzo ma non lo è. Purtroppo le note non sono intonate e non convincono il pubblico, che applaude debolmente alla fine dell'esibizione. Eppure la simpatia di Tiana riesce a far breccia nei quattro giudici che, ironicamente, le chiedono una seconda esibizione a cappella che Tian accompagna ad un bizzarro balletto.

Tian Harding supera l'audizione ma scatena le critiche

I giudici sono poi pronti per il responso: la prima a dire la sua è Levante che le da un no; segue poi Manuel Agnelli che, simpaticamente, le regala un sì. Fedez ne apprezza la simpatia e, probabilmente credendo nel no successivo di Mara, le da un altro sì ma ecco il colpo di scena: la Maionchi spiazza tutti e dichiara "Voglio vedere ora come scherzate, anche io le do un si!". Tian è spiazzata e passa inaspettatamente alla prossima fase del programma. E mentre i giudici iniziano a comprendere di aver sbagliato sul web scatta la polemica proprio contro i 4 artisti alla guida del talent. "Ecco che subentra la parte "Reality Show", selezionare persone per intrattenimento e da un lato ci sta" scrive qualcuno, ma altri lamentano "Ma perchè prenderla in giro con tre sì? Perchè volete illuderla?" o ancora "Ma come si fa a far passare una così stonata? Se fossi in altri che sono stati scartati me la prenderei a morte!". Come andrà a finire questa vicenda?

