Tina Cipollari show/ A Uomini e donne non è finita per Gemma Galgani, ecco cosa vedremo

Tino Cipollari, Uomini e donne

Il trono over di Uomini e donne sarà nuovamente in onda oggi per una nuova puntata con Tina Cipollari protagonista assoluta. Sappiamo bene che durante il trono over lei riesce a dare il meglio di sè e se quello che è successo ieri non vi basta, sappiate che oggi sarà ancora peggio. Alle 14.45 l'appuntamento non sarà con Uomini e donne su Canale 5 ma con il Tina Cipollari Show. L'opinionista non manda giù quello che è successo tra Gemma e Marco convinta che la dama torinese sia nel programma solo per business e che la dimostrazione sia il fatto che arriva a lasciarsi ogni volta che si avvicina la messa in onda del programma. E' successo con Giorgio Manetti lo scorso anno ed è successo anche quest'anno con Marco Firpo e adesso Gemma non farà altro che straziarci per mesi con le sue lacrime e i suoi racconti mentre altri protagonisti del programma troveranno l'amore e andranno via. Ma cosa vedremo oggi?

TINA CIPOLLARI PRONTA AD ESPLODERE

Le prime anticipazioni di quello che vedremo oggi sono state mostrate ieri sul finire della prima puntata del trono over. Tina Cipollari partirà nuovamente per un'arringa contro Gemma Galgani che non ha mandato giù le sue smorfie con tanto di ginocchia a terra pronta a strisciare in studio. Tra le due ci sarà un nuovo litigio storico destinato a passare alla storia del programma e magari a I Nuovi Mostri visto che Striscia la Notizia si prepara a tornare. Al centro dello studio oggi siederà Giorgio Manetti e sarà proprio questa la scintilla che farà esplodere Tina Cipollari e tutta la sua "verve", diciamo così.

