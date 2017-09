UNA VITA/ Anticipazioni puntata 21 settembre: i consigli del fantasma di Maximiliano

Una Vita

Nuova puntata di Una Vita e nuovi problemi per molti dei protagonisti della telenovela spagnola. Oggi, si ripartirà infatti dalla richiesta di Teresa a Mauro ovvero lasciare in pace Cayetana, che ha già ben altro a cui pensare. Tra le ferite al volto e la recente rottura con il duca di Somoza, Teresa riterrà che la sua cara amica non abbia bisogno di altri drammi ma l'ispettore sarà di altro avviso: la vedova di German deve pagare per i suoi crimini! Consapevole di non essere ascoltata dall'ex amante, Teresa deciderà quindi di rivolgersi a Humilidad, chiedendole di intercedere con il marito a favore di Cayetana. Le sue saranno parole dure, basteranno per raggiungere l'obiettivo prefissato? Nel frattempo Teresa avrà anche altro a cui pensare: come consigliatole da Celia, deciderà di rivolgersi al dottor Galvan per superare i suoi recenti problemi di salute. Ma il metodo catartico del luminare non la convincerà affatto...

Rosina ascolta i consigli di Maximiliano?

Il senso di colpa di Rosina è fatto noto ai telespettatori di Una Vita, soprattutto dopo che la donna ha baciato Liberto. Le pressioni dello studente proseguiranno così come le indecisioni della madre di Leonor, che si troverà oggi di fronte ad una nuova visione del fantasma di Maximiliano. Lo spirito del defunto marito le consiglierà di dimenticarlo, cercando di andare avanti con la sua vita. Non dovrà più vivere di ricordi, dando una possibilità a Liberto senza preoccuparsi troppo delle opinioni delle altre persone. Ma la madre di Leonor non darà troppo peso a queste parole. Al contrario, sarà spaventata a tal punto da chiedere l'intercessione di un sacerdote per benedire la casa. Ma neppure in questo caso il fantasma sparirà: al contrario, Maximiliano sarà sempre più ossessivo nei confronti della moglie. Riuscirà a convincerla una volta per tutte a dimenticarlo e ad aprirsi al nuovo amore per Liberto?

