URAGANO/ Su Rete 4 il film con Jason Robards e Mia Farrow (oggi, 21 settembre 2017)

il film catastrofico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JASON ROBARDS

Uragano, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 21 settembre 2017 alle ore 16.35. Una pellicola di genere catastrofica che è stata diretta da Jan Troell nel 1979, la trama si ispira al film diretto da Stuart Heisler e John Ford nel 1937, dal titolo quasi omonimo. Nel primo caso il titolo originale è infatti The Hurricane, mentre la scelta di Troell si è diretta verso un più semplice Hurricane. Nel cast il protagonista è interpretato da Jason Robards, nei panni del Capitano Bruckner, al cui fianco troviamo una splendida Mia Farrow. Si uniscono inoltre attori del calibro di Timothy Bottoms, Trevor Howard, James Keach ed altri attori meno conosciuti come Bernadette Sarcione e Nick Rutgers. Degni di nota inoltre gli effetti speciali del film, che sono stati curati da Glen Robinson e dalla sua squadra, al cui interno troviamo tra l'altro un più famoso sudafricano Raymond Robinson. Il film Uragano non ha incontrato del tutto il parere favorevole della critica, che si è sbilanciato in un applauso solo in alcuni casi. Rotten Tomatoes ha infatti segnalato la pellicola con il 50% di gradimento, nonostante altri nomi celebri della critica internazionale abbiano lodato il lavoro di Jan Troell. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

URAGANO, LA TRAMA DEL FILM

La storia del film ruota attorno alle vicende di Charlotte, una pittrice americana che nel 1920 giunge sull'isola di Alaya per fare visita al padre. La donna non vede il Capitano Bruckner da diversi anni ed attualmente è il governatore che gli Stati Uniti hanno scelto per la location. Il suo modo di governare lo vede diviso in un duplice ruolo, a tratti paterno ed a volte severo verso i nativi del luogo. Charlotte vivrà una grande sorpresa nell'apprendere che il padre vive la legge con grande rigidità e cerca di intercedere a favore dei dipendenti, soprattutto per avvantaggiare Matangi. Il cameriere del genitore ha richiesto infatti che un ladruncolo improvvisato venga punito duramente. Bruckner invece decide di rimproverare il domestico, che ben presto decide di operare a favore di Alava, il Capo supremo dell'isola. Le intenzioni iniziali di Charlotte di rimanere sul territorio per un mese verranno messe a dura prova dal controllo stretto di due missionari, padre Malone ed il dottor Danielsson. La vicinanza fra la donna e Matangi sfocerà in seguito in una grande storia d'amore, lontano dagli occhi indiscreti da Bruckner, che una volta scoperto il soppruso, sceglierà di arrestare il domestico grazie ad una falsa accusa.

