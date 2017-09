Un Medico in famiglia 11 si farà / La Rai ci ripensa: "Ci saranno 7 puntate al posto di 13"

Lino Banfi

Il settimanale Spy, in edicola da venerdì 22 settembre, anticipa una clamorosa notizia che farà felice tantissime persone: la Rai avrebbe deciso di riportare Nonno Libero in tv per un'ultima serie da trasmettere nel 2018, ventesimo anniversario di "Un medico in famiglia", uno dei più grandi successi della storia recente della Tv di Stato. Il progetto sembrava definitivamente messo da oarte, tanto da aver suscitato anche le critiche di Lino Banfi, che si era detto "allibito" per come si era evoluta la vicenda. Negli ultimi due mesi, come rivela Spy, la Rai è tornata sui suoi passi e la macchina amministrativa e produttrice si è rimessa in moto per produrre la nuova serie. Lo stesso Lino Banfi, a margine di una rassegna cinematografica, ha fatto capire che la serie tornerà.

NONNO LIBERO TORNA IN TV!

«Forse non saranno 13 puntate», ha detto "Nonno Libero" «ma 7 o 8». Ora manca solo l'ufficialità ma i fan della famiglia Martini possono già prepararsi al ritorno dei loro beniamini. Ricordiamo ora chi è Nonno Libero. Libero Martini è un personaggio fittizio della serie televisiva italiana Un medico in famiglia, interpretato da Lino Banfi. È uno dei protagonisti della serie; è assente solamente nella 7ª stagione ed è chiamato anche Nonno Libero. Libero Martini nasce ad Andria l'11 luglio 1936; a partire dall'8ª stagione, però, parla il dialetto di Canosa di Puglia. Con la moglie, Libero si trova in grande sintonia: si capiscono solo con lo sguardo e non litigano mai. Quando lei morirà, Libero soffrirà molto: ne sentirà molto la mancanza. Da Elvira, nel frattempo, ha avuto due figli, Lele e Nilde. Essi lo renderanno nonno di: Maria, Ciccio, Anna, Elena Martini, Libero Martini Jr e Carlo Martini (figli di Lele), Alberto Foschi e Lele Junior (figli di Nilde).

© Riproduzione Riservata.