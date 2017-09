Un posto al sole: Asia e Patrizio sempre più vicini, Rossella in crisi? (Anticipazioni puntata 21 settembre)

Un posto al sole

La partecipazione di Patrizio a Chef Parade potrebbe avere per lui delle conseguenze peggiori del previsto. Nelle ultime puntate di Un posto al sole, il figlio di Ornella e Raffaele ha deciso di mettere in pericolo i suoi studi pur di cominciare questa nuova sfida televisiva, fatto che non ha trovato il pieno benestare della madre e di Raffaella. E quest'ultima si troverà a fare i conti con un'altra brutta notizia: la complicità tra il suo fidanzato e Asia crescerà giorno dopo giorno e sarà impossibile non notarla. Farà bene Rossella a tenere gli occhi aperti? La relazione tra Angela e Franco non darà ancora dei segni di miglioramento: nonostante i problemi economici della palestra siano in parte risolti, grazie alla buona parola messa da Luisa nella banca in cui lavora, la brutta discussione avuta tra la coppia qualche giorno prima non potrà essere dimenticata. Quanto ancora riusciranno a sopportare questi contrasti?

La nuova vita di Roberto e Marina

I fan di Un posto al sole non hanno ancora smesso di sperare in un ricongiungimento tra Angela e Franco, una delle coppie più longeve della soap partenopea. La parola fine è invece definitivamente arrivata per Marina e Roberto, ognuno dei quali ha preso la sua strada: la Giordano si è subito impegnata al massimo nella sua relazione con Matteo, nonostante gli inevitabili problemi causati soprattutto delle differenze sociali della coppia. Renato ha preferito tornare alle sue vecchie abitudini, con delle nuove fugaci relazioni sentimentali prive di futuro. E proprio questo suo desiderio di divertirsi senza nessun vero e proprio legame, a detta dei telespettatori del programma non resterà privo di conseguenze nell'immediato futuro. Sono in molti, infatti, a dirsi certi che tra Roberto ed Elena ci sarà un clamoroso ritorno di fiamma, che finirà per scatenare la rabbia in Marina. Quale migliore vendetta da parte del suo ex marito?

© Riproduzione Riservata.