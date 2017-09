Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani cambia pagina ma i siparietti con Tina restano! (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Ieri pomeriggio, dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne, hanno avuto modo di tornare in televisione, dopo tanti mesi di assenza. Il ritorno in pista di Gemma Galgani ha creato numerose polemiche così come apprezzamenti. La dama torinese infatti, si è lasciata con Marco Firpo, così come previsto da Tina Cipollari. Secondo la burrosa opinionista infatti, la dama avrebbe messo in piedi l'identico piano" degli anni precedenti, quando aveva lasciato Giorgio nello stesso medesimo modo (o quasi...). In quella occasione infatti, il Manetti era stato lasciato faccia a faccia, durante la ripresa delle dinamiche televisive over. Con Marco invece, la storia si è interrotta a luglio, di comune accordo (o quasi, anche questa volta...). Ed infatti, Firpo ha evidenziato tutta la sua insofferenza nei confronti di una storia d'amore che non poteva andare avanti, anche per via dei sentimenti diversi che nutrivano vicendevolmente. Marco ha fatto anche intendere di non provare lo stesso amore dichiarato da Gemma ma, tutto questo, con le lacrime agli occhi e tanti momenti di emozione reciproca. Il Firpo, ancora una volta ha dato modo di esternare i propri sentimenti in maniera delicata ed estremamente sensibile.

Uomini e Donne over: Gemma torna e cambia pagina, ecco con chi

La prima puntata del trono over quindi, lasciava aperte alcune porte e, dopo le prime battute, si era perfino immaginato che i due potessero anche ricominciare. Ed invece, possiamo anticiparvi che ciò non accadrà. Gemma e Marco infatti, con il passare delle puntate, daranno prova di avere definitivamente cambiato pagina. Questa presa di posizione, all'inizio riguarderà solo la Galgani che, come anticipato più volte, avrà modo di iniziare una nuova frequentazione con Gianfranco, cavaliere molto più giovane di lei con il quale si scambierà in esterna anche un focoso bacio: come andranno le cose tra di loro? I nuovi sviluppi sentimentali di Gemma Galgani, saranno ancor più interessanti del previsto in quanto, proprio negli ultimi tempi, la dama ha confidato di volere cambiare pagina e lasciarsi alle spalle i vecchi amori che l'hanno fatta soffrire: quale sarà il prossimo passo? Ed intanto, con la riapertura delle danze, sono già iniziati i primi siparietti con Tina Cipollari, la burrosa opinionista che non la vede di buon occhio.

