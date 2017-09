Uomini e Donne/ Anticipazioni: Sabrina Ghio la tronista più amata e le parole di Luca... (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Proprio ieri pomeriggio, ha debuttato in televisione anche il trono over, dopo due giornate di trono classico con i nuovi tronisti di questa stagione: come sono andate le prime battute del trono giovane? Abbiamo avuto modo di conoscere Sabrina Ghio, Alex Migliorini, Mattia Marciano e Paolo Crivellin. Nonostante i tre giovanotti abbiamo il loro perché, i telespettatori sono rimasti affascinati dalla prorompente simpatia di Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici che, dopo avere accantonato la passione per la danza, adesso è tornata in televisione alla ricerca di un fidanzato. Non un padre per la piccola Penelope (la figlia di 4 anni) ma un uomo capace di proteggerla e aspettarla sotto casa in stile adolescenziale. Maria De Filippi, dopo il suo ingresso negli Studi Elios di Uomini e Donne ha esclamato: "Non sei cambiata", e pare avere proprio ragione. Sabrina ha mantenuto intatto il suo sorriso coinvolgente così come la sua aria da svampita. Sabrina è apparsa ancora senza peli sulla lingua, ingenua e a volte un po' "tonta", proprio come si è definita lei stessa durante la clip d'esordio. Nelle prime due puntate, i telespettatori hanno anche avuto modo di rivedere anche Francesco e Selvaggia, reduci da Temptation Island.

Uomini e Donne, boom di ascolti per Sabrina e gli altri tronisti

Francesco e Selvaggia, così come hanno riferito le anticipazioni più volte, saranno i protagonisti indiscussi anche nel corso dei prossimi appuntamenti. Ed intanto, proprio martedì pomeriggio, sono comparsi in studio anche Luca Onestini e Soleil Sorge. Maria ha fatto un caloroso in bocca al lupo al ragazzo per la nuova esperienza con il Grande Fratello Vip. Peccato però che, il giovane ex tronista, sia dentro la Casa ormai da circa una decina di giorni. Le repliche di U&D quindi, stanno già creando qualche "problemino". Lodevole però, l'intervento dell'ex tronista sostenendo ed incoraggiando Alex Migliorini per via della vitiligine. Anche lui ne soffre, così come evidenziato durante il GF Vip: “E' una caratteristica che ti rende unico!”, ha concluso Onestini incoraggiando il nuovo tronista. Di seguito, sempre Luca ha avuto modo di parlare con Selvaggia, schierandosi dalla parte di Francesco che, durante una serata insieme aveva per la fidanzata solo parole di stima. Cosa succederà la prossima settimana? Continueranno gli speed date e Sabrina sarà la protagonista assoluta? Staremo a vedere!

© Riproduzione Riservata.