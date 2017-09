X FACTOR 2017 / Ed. 11, audizioni: diretta seconda puntata (oggi, 21 settembre)

X Factor 2017

Grande appuntamento con la musica su Sky Uno sulle cui frequenze, questa sera, andrà in onda la seconda puntata di X Factor 2017, dedicata alle migliori audizioni registrate a Pesaro e Torino. Dopo i primi talenti che hanno conquistato i consensi dei giudici, cosa succederà nel secondo appuntamento? Esattamente come è accaduto nella puntata d’esordio quando, sul palco di X Factor 2017 si è presentata Giusì Ferreri, anche nella puntata odierni e negli appuntamenti successivi si presenteranno alcuni cantanti resi famosi proprio dal talento show per augurare buona fortuna agli aspiranti concorrenti. Dopo Giusy Ferreri, dunque, chi si siederà accanto a Manuel Agnelli, Fedez, Levante e Mara Maionchi? Nel corso delle varie audizioni, sul palco si sono presentati gli Urban Strangers che si sono classificati secondi a X Factor nel 2015; Gaia Gozzi, secondo posto nel 2016 con il suo giudice Fedez e i Soul System, vincitori dello scorso anno. A chi, toccherà, dunque, farà l’in bocca al lupo ai futuri concorrenti del talent show di Sky?

L’INFLESSIBILITA’ DI MANUEL AGNELLI

Tra Manuel Agnelli, Fedez, Levante e Mara Maionchi, il giudice più inflessibile è sicuramente il leader degli Afterhours, sempre molto critico e rigido. Manuel Agnelli, infatti, regala il suo sì solo ai talenti veri e con i quali è sicuro di poter lavorare scontrandosi spesso con chi riceve il suo secco no. Cosa succederà, dunque, nella seconda puntata di X Factor 11? Le prime anticipazioni che arrivano dai canali social del talent show mostrano un Manuel Agnelli alla prese con un presunto talento di fronte al quale perderà la pazienza tirando fuori tutta la sua acidità. Fedez, invece, sfoggerà il suo inglese parlando con un giovane artista originario del Rwanda in lingua inglese. Il tentativo del rapper, però, sarà fallimentare al punto che Manuel Agnelli si lascerà andare alla seguente battuta: “E va a Los Agneles un giorno sì e un giorno no”. La replica di Fedez è stata: “Ho la terza media, che volete da me?”. Mara Maionchi, poi, sarà protagonista di un divertente siparietto con il pubblico e Fedez. Uno spettatore chiederà a Mara Maionchi di cantare. “Questo, proprio, non posso farlo” sarà la risposta di Mara a cui Fedez risponderà – “siamo in due”. “Te almeno parli bene”, aggiungerà la Maionchi. Manuel Agnelli concluderà: “ti offro una cena se canti 30 secondi”. Mara, però, non si lascerà convincere.

SORPRESE IN ARRIVO?

Questa sera Sky Uno trasmetterà una nuova puntata di X Factor 2017, dedicata interamente alle audizioni. La scorsa settimana i giudici hanno già scelto alcuni talenti, molti dei quali relativi alle categorie Under Donne (che verrà assegnata a Levante). Tra di loro spicca soprattutto la bravissima Camille, che ha conquistato il pubblico presente in studio con la sua bravura. Ma anche gli Under Uomini hanno avuto il loro piccolo momento di emozione, grazie all'esibizione di Samuel, che Fedez ha già annoverato tra i papabili vincitori dell'undicesima edizione del talent show. Bravi cantanti, ma ancora nulla di eccezionale, invece per le categorie Gruppi e Over che comunque avranno ancora tempo per trovare i talenti per la fase finale del programmma. Ma cosa accadrà questa sera? Ci saranno ancora delle sorprese?

UN GRANDE TALENTO PER FEDEZ

Qualche piccolo spunto relativo alla puntata di X Factor 2017 di questa sera è stato dato al termine delle prime audizioni, e sicuramente non ci sarà da annoiarsi! Oltre agli inevitabili talenti adatti all'Xtra Factor (ma senza di loro, che ne sarebbe del programma?), le audizioni di oggi mostreranno una vecchia conoscenza del programma. Fedez infatti pronuncia la frase 'ma io te ti conosco', lasciando intendere che potrebbe trattarsi di qualcuno da lui già gradito nelle scorse edizioni. Si tratterà forse del bravissimo Gabriele, che Arisa non aveva voluto nella sua squadra, scontentando tantissimo il rapper lombardo? E proprio il cantante di 'Senza pagare' si abbandona nel video promo ad un'altra dichiarazione: 'Mai visto un ragazzo bravo come te'. Parole che fanno davvero ben sperare circa la presenza di un altro papabile finalista di questa edizione. Anche per Levante c'è qualche momento di soddisfazione: la nuova giudice, che tanti apprezzamenti ha trovato nella prima puntata, si alza e abbraccia una concorrente. Difficile credere che non si tratti di un altro innagabile talento...

