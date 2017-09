X FACTOR 2017 / Ed. 11, seconda puntata audizioni: come vederlo in streaming

X Factor 2017

Il giorno della seconda puntata di X Factor 2017 è arrivato. Alle 21.10, su Sky Uno, andrà in onda il secondo appuntamento del talent show dedicato alle audizioni. Nel dettaglio, verranno mostrate le audizioni più belle ma anche le più divertenti registrate a Pesaro e Urbino. La puntata sarà visibile solo per gli abbonati Sky. La diretta streaming è disponibile su su Sky-Go e NowTv. Su quest’ultima piattaforma, la visione in streaming è completamente gratuita come fa sapere direttamente Sky. L’undicesima edizione di X Factor, infatti, permette ai fans di seguire in diversi modi le puntate che vengono anche trasmesse in diretta radiofonica su Rtl 102.5. Le puntate di X Factor 2017, inoltre, possono essere viste in replica. Il venerdì l’appuntamento è alle 21.15 sul canale TV8 (canale 8 del digitale terrestre) mentre il sabato, sempre su Tv 8 l’appuntamento è alle 11.45. Non ci sono scuse dunque, per non seguire X Factor. Per l’undicesima edizione, Sky ha pensato davvero a tutti.

TUTTE LE NOVITA’

L’undicesima edizione di X Factor è ricca di novità. A partire dalla giuria che, accanto a Fedez e Manuel Agnelli, presenti anche nella scorsa edizione, vede il debutto di Levante e il ritorno di Mara Maionchi. Il numero delle sedie dei bootcamp è sceso da sei a cinque e sono già state rese note le categorie. Manuel Agnelli curerà i gruppi; a Fedez sono stati affidati gli Under Uomini; le Under Donne hanno come giudice Levante mentre Mara Maionchi, per il suo grande ritorno, ha avuto gli Over. Durante i live, poi, sarà dato molto più spazio alla musica dal vivo. Sul palco, infatti, come ha rivelato Manuel Agnelli, per la prima volta, ci sarà anche un pianoforte. Per vedere la prima puntata dei live, tuttavia, sarà necessario aspettare ancora un po’. La puntata di questa sera è ancora dedicate alle audizioni così come quella del 28 settembre. Il 5 e il 12 ottobre sarà la volta dei bootcamp mentre gli home visit andranno in scena il 19 ottobre. I live, infine, cominceranno il 26 ottobre. Al timone di tutte le puntate di X Factor 11 ci sarà sempre Alessandro Cattelan.

