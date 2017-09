ALESSANDRA VIERO/ Chi è la co-conduttrice di Gianluigi Nuzzi (Quarto grado)

Quarto Grado

IL RITORNO DOPO LA GRAVIDANZA

Questa sera ritorna su Rete 4 il consueto appuntamento del venerdì con la trasmissione Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi assieme ad Alessandra Viero. Un programma nel quale vengono esaminati con attenzione tutti i principali fatti di cronaca con il supporto di esperti in criminologia e legge. Per la Viero si tratta del ritorno dopo la gravidanza che l’aveva costretta a lasciare ad Elena Tambini il proprio posto nel mese di febbraio. Per la giornalista nata a Sandrigo nel 1981, la collaborazione con questo programma è iniziata nel 2013 permettendo di ottenere ottimi risultati in quanto a livello di audience. Prima di vederla all’opera tra poche ore nello studio di Quarto Grado per cercare di fare il punto della situazione di alcuni rilevanti casi di cronaca ancora irrisolti, cerchiamo di scoprire qualcosa di più sul proprio conto.

LA CARRIERA DI ALESSANDRA VIERO

Alessandra Viero è nata a Sandrigo, piccolo comune di circa 8 mila abitanti della provincia di Vicenza, il 16 aprile del 1981. Ha conseguito con il massimo dei voti la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Trento per poi iniziare a collaborare con una serie di testate giornalistiche locali. Ottiene lo status di giornalista professionista nel 2006 lavorando con il quotidiano il Corriere del Veneto e quindi nell’emittente televisiva Rete Veneta dove ha condotto il Tg Bassano. Nel 2008 viene notata da talent scout di Mediaset che la inseriscono nella redazione del Tg4 mentre qualche anno più tardi sarà inserita nella redazione del TgCom 24. La svolta della sua carriera è arrivata nel 2012 con la conduzione del rotocalco pomeridiano Pomeriggio Cinque Cronaca (la versione estiva di Pomeriggio Cinque) per poi passare nel 2013 a Studio Aperto dove ha collaborato per 3 anni. Sempre nel 2013 ha iniziato a condurre Quarto Grado occupandosi anche di Segreti e delitti e della trasmissione Il terzo indizio.

