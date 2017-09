ALESSIA MACARI/ La vincitrice del GF Vip vuole dimostrare di non essere "solo" bella...(Tale e Quale Show)

Alessia Macari

FIERA DI ESSERE UNA DONNA FORMOSA

Nella lista dei concorrenti di questa edizione di Tale e Quale Show è presente anche il nome della showgirl Alessia Macari nota per essere stata la ‘ciociara’ di Avanti un altro e soprattutto per aver vinto la prima storica edizione del reality di Canale 5, Grande Fratello Vip. Dunque una nuova esperienza per la Macari che ora è pronta a dimostrare di essere non solo una bella donna ma anche in possesso di qualità artistiche rilevanti. In attesa di vederla all’opera vi segnaliamo il post con cui ha voluto rispondere a quanti l’hanno trovato in sovrappeso: “In due giorni due persone hanno detto che devo dimagrire. Io dico viva le donne formose e come dice Beyoncé bootylicious non voglio essere una mazza da scopa”.

ALESSIA MACARI, GRANDE AMORE PER LA MUSICA

In una recente intervista rilasciata alla storia rivista Tv Sorrisi e Canzoni, Alessia Macari ha parlato sia della precedente partecipazione al Grande Fratello Vip che della nuova esperienza a Tale e Quale Show. Queste le parole dell’ex Ciociara di Avanti un altro: “L'esperienza al GF Vip? Mi ha fatto maturare. Senza parlare della popolarità: non faccio in tempo a uscire che per strada tutti mi riconoscono. Finito il 'GF Vip', ho lavorato tanto, non solo in tv. rapporti con gli ex inquilini? Mi scrivo spesso con Bosco Cobos, sento spesso Laura Freddi e vedo Antonella Mosetti e sua figlia Asia. Con loro due, nella Casa, litigavamo sempre, ma poi ci siamo ritrovate fuori. Tutti gli altri sono spariti. Perché ho accettato Tale e Quale? Mi scrivo spesso con Bosco Cobos, sento spesso Laura Freddi e vedo Antonella Mosetti e sua figlia Asia. Con loro due, nella Casa, litigavamo sempre, ma poi ci siamo ritrovate fuori. Tutti gli altri sono spariti”.

