ANNALISA MINETTI/ L’amore diviso tra Michele e Fabio (Tale e Quale Show)

DAL BRONZO DI LONDRA 2012 A TALE E QUALE SHOW

Questa sera su Rai 1 ritorna l’appuntamento con il divertente format ideato e condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show. Una nuova edizione portatrice di tante novità a partire naturalmente dal cast dei partecipanti tra i quali spunta la cantante Annalisa Minetti che in passato si è imposta in una edizione del Festival di Sanremo con il brano Senza te o con te. Negli ultimi anni la Minetti, ex partecipante del concorso di bellezza Miss Italia, si è fatta apprezzare anche come eccezionale atleta tant’è che ha conseguito la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paraolimpiadi di Londra 2012 tra l’altro stabilendo il nuovo record del mondo per la categoria ciechi. Insomma un’artista ed un’atleta di grande spessore che ha deciso di lanciarsi senza remore in questa nuova avventura per dimostrare una volta di più di essere in possesso di doti al di fuori dal comune.

LA STORIA D’AMORE DI ANNALISA MINETTI CON MICHELE

Annalisa Minetti nel 2002 ha sposato il calciatore napoletano Gennaro Esposito dal quale ha avuto un figlio nato nel 2008 di nome Fabio. Una storia d’amore finita con una separazione alla quale ha fatto seguito un nuova bellissima relazione che ha visto la Minetti legarsi al fisioterapista pugliese Michele Panzarino culminata con il matrimonio celebratosi ad Assisi nel mese di ottobre del 2016. Il loro sembra essere un grande amore cresciuto ancora maggiormente dopo che la coppia ha messo a conoscenza i fan di aver perso un bambino negli scorsi mesi. Recentemente la stessa Annalisa Minetti ha rimarcato la fortuna di avere al proprio fianco un uomo che le voglia bene e voglia prendersi cura di lei: “Si è subito preso cura di me. Non vedevo l’ora di trovare una persona che volesse occuparsi di me. Quando mi ha chiesto di sposarlo mi ha detto che mi amava quanto ama anche mio figlio Fabio”.

