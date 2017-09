Adriana Volpe Vs Giancarlo Magalli/ "L'ho querelato, la Giustizia farà il suo corso": le parole dell'artista

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli

Passano i mesi ma la questione rimane: Giancarlo Magalli si è comportato male con Adriana Volpe, almeno secondo quanto continua a ribadire la conduttrice. La loro convinvenza è stata sempre un po' complicata tanto che spesso e volentieri hanno finito per punzecchiarsi in tv e sui social ma le cose sono precipitate nella scorsa edizione quando il conduttore ha dato "di matto" parlando male della collega e delle donne in generale che, spesso, si trovano in tv non per merito ma solo perché sono belle o raccomandate. Questa è solo una delle frasi che hanno fatto adirare Adriana Volpe che, alla fine, non le ha mandate a dire al collega arrivando addirittura a querelarlo per tutto quello che è successo.

LE RIVELAZIONI DI ADRIANA VOLPE DALLA DENUNCIA A LENA FORGIA

La conduttrice alza di nuovo il velo su quello che è accaduto e lo fa ospite del programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora', condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Riguardo alle cause del loro rapporto conflittuale, la Volpe ha spiegato: "Non lo so, forse perché facevo troppo in quella trasmissione?" e riguardo alle sue decisioni ha confermato: "Se l'ho querelato? Sì, certo che l'ho querelato. Ora - ha rivelato - la giustizia farà il suo corso, ma vorrei guardare avanti, siamo due professionisti". Naturalmente questo ha inficiato il loro rapporto tanto che la Volpe ha sottolineato il fatto che non sono amici e che non ha intenzione di essere sua amica e riguardo a I Fatti Vostri dice di aver visto la prima puntata: "Ormai il programma è condotto esclusivamente da Giancarlo, Laura Forgia e, come hanno detto in un'intervista, lei non avrà rubriche ed interverrà quando deciderà Magalli".

