Alex De Franco/ Video, X Factor 11: il crotonese sconvolge Manuel Agnelli che gli risponde per le rime

X Factor 2017

X Factor 11 ci regala un nuovo colpo di scena e, soprattutto, nuove polemiche con Manuel Agnelli e il giovane crotonese Alex De Franco. Il giovane si è presentato sul palco armato di chitarra ma anche con una denuncia da fare al grido di Mediocrazia, il titolo dell'inedito che ha portato sul palco delle Audizioni di X Factor 11 proprio ieri sera, nella seconda puntata. Fin qui niente di male se non fosse che la sua canzone non aveva niente di bello se non la voglia di denunciare un mondo in cui "se una volta un adulto ti diceva credici e vai avanti, adesso non s'è nessuno che lo fa, anzi". L'esibizione non ha conquistato il pubblico ma nemmeno i giudici che lo hanno trovato banale e noioso. Il più adirato, comunque, è stato proprio Manuel Agnelli. Clicca qui per vedere il video della sua esibizione.

LE PAROLE DI MANUEL AGNELLI

Il giudice ha deciso di dire al ragazzo quello che pensava usando parole "consone" ad una prima serata: "Eri venuto qui a dare un messaggio ma l'educazione si da con l'esempio e non dicendo agli altri quello che dovrebbero fare o dicendo agli altri quello che dovrebbero fare e dovrebbero essere. Ho trovato un'arroganza accettabile solo perché hai 19 anni. Ricordati che per quanto alto sia il trono è sempre sul tuo culo che sei seduto, questo devi ricordartelo. La tua supposta superiorità potrebbe fare la fine di tutte le supposte". Alex non riesce a replicare e il pubblico fischia in disaccardo con quanto detto dal giudice. La serata si è conclusa con un "arrivederci" di Alex ma siamo sicuri che il ragazzo calabrese non usi i social o altro per commentare quanto accaduto ieri sera? Non ci rimane che attendere per scoprirlo.

