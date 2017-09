Ambra Angiolini/ Video, Chi ha incastrato Peter Pan?: da Massimiliano Allegri all'adozione, ecco l'intervista

Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è stata una delle protagoniste della prima puntata di Chi ha incastrato Peter Pan? Lo show di Canale 5 è tornato in onda con nuovi bambini pronti a prendere le redini del programma e, soprattutto, dell'intervista alla quale gli ospiti si sottopongono. Tra questi c'era proprio la bella attrice, ex ragazza prodigio di Non è la Rai, reduce dal ruolo di giudice nella scorsa edizione di Amici. L'attrice riesce a piangere a comando, parla di adozione e dei suoi sacrifici nell'essere mamma ma senza mai tirarsi complicare le cose facendo capire ai bambini tutto quello che pensa e dice, senza mai essere pesante. Clicca qui per vedere il video dell'intervista.

LE RISPOSTE DI AMBRA ANGIOLINI

L'intervista ad Ambra Angiolini inizia dalla difficoltà delle donne a trovare la giusta cosa da mettere al mattino. Quando Lucia le dice "Io ci metto sempre tanto a vestirmi la mattina, tu quanto ci metti?", lei sorride e ammette la stessa difficoltà al mattino "Io non ci riesco proprio, i miei figli escono per andare a scuola e io sono ancora a casa a cambiarmi". Le risate e gli applausi del pubblico non mancano e lo stesso succede quando parla di adozione ad una bambina che vive in Italia in una famiglia che l'ha accolta: "Adotteresti mai un bambino o una bambina?". Ambra Angiolini risponde: "Vorrei fosse più facile, lo farei molto volentieri, dovrebbe essere più accessibile e più conciliante con chi vorrebbe crescere i bambini nell'amore". Ma la domanda che tutti aspettavano arriva alla fine e riguarda proprio la sua vita privata e, quindi, Massimiliano Allegri: "Tu sei fidanzata?" le chiedono e lei, imbarazzata, risponde: "Simpatizzo... Sì, sono fidanzata". Un bambino arriva in suo soccorso dicendo: Come fa a non essere fidanzata se ha dei figli". Le risate spazzano via la tenzione ma i curiosi sono serviti.

