Ape Maia censurata/ Mamma sconvolta segnala un pene nel cartone animato, Netflix cancella l’episodio

Mamme contro Netflix: scoppia la bufera contro la piattaforma che distribuisce via internet film, serie tv e molti altri contenuti di intrattenimento. Tutta colpa di un pene disegnato sul tronco di un albero di un cartone animato. Sì, è tutto vero. Una donna su Facebook ha infatti preso di mira un episodio del cartone L'Ape Maia: nella puntata 35 della prima stagione, trasmessa su Netflix, sarebbe comparso il disegno di un pene su un tronco di un albero. A denunciare l'accaduto sulla sua pagina social Chey Robinson, mamma di una bambina: «Per favore fate attenzione a cosa guardano i vostri figli. So che qualcosa del genere non dovrebbe essere in un programma per bambini. Sono disgustata perché non vi sono motivi per cui i miei figli debbano guardare una cosa così. Non so se faranno qualcosa a riguardo, ma non vedo motivi per cui doveva essere presente nella serie animata», ha scritto la donna, assicurando di non aver modificato alcuna immagine.

DALL'INDIGNAZIONE ALL'IRONIA SUL WEB

La serie di animazione L'Ape Maia rientra nell'offerta di Netflix, che dopo la segnalazione ha provveduto a rimuovere l'episodio. La nuova serie, realizzata in computer grafica, è stata curata dallo studio belga Studio 100 Animation e distribuita dagli spagnoli della Planet Junior. Il disegno non proprio adatto ai bambini sarebbe in giro da ben cinque anni: ad accorgersene solo ora la signora Chey Robinson. La storia delle api e dei femori è tra le più usate dai genitori per spiegare ai figli da dove arrivano i bambini, ma diventa imbarazzante spiegarla se all'interno ci finisce... un pene. L'indignazione della mamma è stata subito soppiantata dall'ironia, visto il giro che ha fatto la foto sul web. Molti genitori hanno attaccato Netflix per l'insolita presentendo, altri hanno preso questa notizia con divertimento. La piattaforma on demand non ha rilasciato comunicati stampa, né ha comunicato la svista, non essendone del resto responsabile, ma ha già rimosso l'episodio incriminato.

