BEAUTIFUL / Nozze di Nicole e Zende: un nuovo quadro nel salone di villa Forrester...

Beautiful

Ed ecco che nella puntata di Beautiful di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40, si tornerà a parlare del quadro appeso nel salone di villa Forrester. Il posto spetta di diritto a Stephanie, ma nel recente passato è stata sostituita prima da Maya e successivamente dalla stessa Quinn. Dopo avere ottenuto da Nicole l'approvazione a diventare sua moglie, Zende chiederà al nonno di poter celebrare le nozze alla villa, come spesso accaduto per le più importanti cerimonie della famiglia. Eric sarà ben felice di mettere la propria casa a disposizione del nipote e approverà anche la successiva richiesta del ragazzo: sostituire per un giorno il quadro di Quinn appeso nel salone con quello della sposa. A differenza dei precedenti casi, però, sarà questa soltanto una soluzione momentanea. La notizia delle nozze sarà accolta con gioia dalle famiglie dei due sposi che si prepareranno ad assistere al lieto evento in tempi brevissimi. La coppia chiederà a Rick e Maya di fare da testimoni, confermando così come le recenti divergenze con Zende possano dirsi appianate.

Zende e Nicole presto sposi, Sasha si presenta alle nozze

Oggi a Beautiful le imminenti nozze di Nicole e Zende saranno assolute protagoniste, con i preparativi e la grande emozione di tutta la famiglia. Per l'occasione faranno ritorno in città anche Julius e Vivienne Avant, ben lieti di vedere la loro figlia preferita finalmente felice al fianco dell'uomo che ha sempre amato. Anche Kristen Forrester e Tony Dominguez, genitori adottivi di Zende, arriveranno a Los Angeles per essere presenti al giorno più importante della vita del loro unico figlio. Ma gli ospiti a sorpresa non si limiteranno a loro: senza avere ottenuto nessun invito, irromperà a villa Forrester Sasha, colei che è stata in passato la principale causa dei problemi della coppia. La modella chiederà alla sorella di perdonarla per i suoi errori e di dimenticare quanto accaduto. Ma anche a pochi minuti dalle nozze, Nicole preciserà di non essere convinta di poterla riaccogliere nella sua vita. Dovrà pensare se perdonarla o meno, ma nel frattempo Sasha potrà restare nel giorno dei festeggiamenti come ospite.

