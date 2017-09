BELEN RODRIGUEZ/ Cecilia dalla casa del GF Vip: "È super generosa, ce l’ha fatta e vuole aiutare gli altri"

Belen Rodriguez (Instagram)

La famiglia di Belen Rodriguez si è sempre messa in evidenza per la sua unità: nonostante la popolarità della modella più famosa d'Italia, i fratelli Cecilia e Jeremias e i genitori Veronica e Gustavo sono sempre stati al suo fianco, lasciando l'Argentina e trasferendosi in Italia. Ma le cose non sempre sono andate in questo modo e a parlare del recente passato della più famosa sorella è stata la stessa Cecilia dalla casa del Grande Fratello Vip, nella quale si trova ormai da quasi due settimane. La concorrente ha specificato che Belen ha lasciato il suo paese con soli 200 euro in tasca, sfruttando il poco denaro che i genitori hanno potuto metterle a disposizione. A distanza di pochi anni si è costruita un impero che ha messo a disposizione della sua stessa famiglia. Ogni volta che Belen tornava dall'Italia, infatti, metteva a disposizione dei suoi cari il proprio denaro per dei lavori di ristrutturazione della casa, fino ad arrivare ad acquistarne una tutta nuova per Veronica e famiglia.

Cecilia era gelosa di Belen Rodriguez ma poi...

Spiegando il suo rapporto con la sorella Belen Rodriguez, Cecilia ha confessato di avere attraversato un periodo in cui provava una certa gelosia nei suoi confronti, a causa delle parole della madre che aveva occhi solo per lei: "Ho avuto un periodo in cui ero gelosa di lei a causa di mia madre. Crescendo ho capito, ma all’epoca quando venivano i nostri parenti a casa, lei sfogliava i giornali e faceva solo il nome di Belen. Non parlavo d’altro e da figlia ero… non proprio gelosa, non so come dire". Ma quella gelosia non ha mai superato il limite, tanto che l'opinione della concorrente del Grande Fratello Vip verso Belen è ora più favorevole che mai. Chiusa nel confessionale, lei stessa ha precisato: "A volte ho voglia di abbracciarla, ma non lo faccio. Mi vergogno perché lei ha sempre mantenuto il ruolo di quella forte, per cui per me è strano guardarla negli occhi e dirle quanto la amo".

