BENEDETTA MAZZA/ Direttamente da Pechino Express (Tale e Quale Show)

Tale e Quale show

BENEDETTA MAZZA, DA PECHINO EXPRESS A TALE E QUALE SHOW

Nella lista dei concorrenti a questa nuova edizione del programma Tale e Quale Show figura anche la conduttrice, attrice ed ex modella italiana Benedetta Mazza. Per la Mazza non si tratta della prima partecipazione come concorrente in un programma della Rai in quanto nella passata stagione assieme a Raffaella Modugno ha composto la coppia de Le Naturalisti nell’adventure – game Pechino Express di Costantino della Gherardesca senza tuttavia riuscire ad arrivare fino in fondo. Ora per la Mazza c’è la necessità di mettere in risalto le proprie qualità artistiche e nello specifico non solo interpretative ma anche come consumata imitatrice. In attesa di vederla nello studio di Rai 1, vi segnaliamo il post con il quale ha salutato l’inizio delle prove scrivendo: “Buon lunedì.. Prima settimana di prove.. chissà chi diventerò per la prima puntata”.

LE EMOZIONI PROVATE NEL REALITY DI RAI 2

Benedetta Mazza è stata grande protagonista a Pechino Express 2016 assieme alla propria compagna d’avventura Raffaella Modugno. In una intervista rilasciata a FunWeek.it, la Mazza ha evidenziato un paio di momenti che l’hanno decisamente emozionata: “Sono due le situazioni belle che ho vissuto. La prima è stata quando ho incontrato una bambina stupenda nel barrio. Forse te la ricordi, perché la tengo in braccio durante un confessionale. Era una bambina meravigliosa, con gli occhi azzurri, i capelli biondini. Ci somigliavamo pure, era una situazione surreale. Lei è stata tutto il pomeriggio con me, me la sarei portata via. Il secondo ricordo è quello della signora che ci ha ospitate.

Siamo entrate per caso in questa casa e, mentre giravamo per le stanze, è uscita questa signora in pigiama. Era dolcissima. Sono rimasta senza parole, non si capiva niente quando parlava, ma era di burro. Si è messa a piangere quando siamo andate via, prima di andare a dormire veniva a sedersi sul letto con noi… È stato meraviglioso! Siamo state fortunate, perché quella casa a dire il vero è stata una delle peggiori in cui siamo state, ma la nonnina valeva tutto il resto”.

© Riproduzione Riservata.