Bake Off Italia 2017 / Anticipazioni e diretta terza puntata: oggi eliminati tre concorrenti

Bake Off Italia 2017

La nuova edizione di Bake Off Italia 2017, torna puntualmente stasera in onda su Real Time. Il prime time del canale 31, si arricchirà del sorriso di Benedetta Parodi e del valido supporto della giuria composta da Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e la new entry Damiano Carrara. Cosa ci rivelano le anticipazioni del 22 settembre? Il percorso di gara è sempre similare, puntata dopo puntata, ad eccezionale di qualche piccola incursione oppure in occasione di eliminazioni doppie. Ed intanto, spazio anche al dietro le quinte del programma. Varese News infatti, ha avuto modo d'interagire con Samuele Calzari, pasticcere di produzione del cooking show tanto amato. “Quando si guarda un programma televisivo non si ha esattamente l’idea della mole di lavoro che c’è dietro – spiega Calzari – un’ora di puntata è in realtà una giornata intera sul set, dalla mattina a sera, intervallata da ripetuti “stop” di regia per sistemare le luci, i microfoni, il set e per poter far funzionare tutto al meglio. Comunque tornare a girare è stata come tornare in famiglia con i giurati e gli addetti ai lavori c’è un ottimo rapporto ed è stata come in passato un’avventura impegnativa ma entusiasmante”, ha confidato.

Bake Off Italia 2017, chi saranno i tre eliminati?

In gara ritroveremo gli aspiranti pasticceri e tra questi, anche il talento di Carlo Beltrami, grembiule blu dello scorso appuntamento. Stasera, venerdì 22 settembre infatti, le anticipazioni ci riferiscono addirittura di una tripla eliminazione. Durante il corso della nuova puntata, i concorrenti in gara dovranno affrontare le tre consuete prove che prevede il programma. Si parte dalla prova creativa per poi proseguire con quella tecnica e terminare con la temutissima “Prova Wow”, riusciranno a lasciare i giudici davvero a bocca aperta? Il migliore della puntata riceverà nuovamente il grembiule blu così come un prezioso aiuto da usare durante la puntata successiva. I peggiori invece, finiranno inevitabilmente a rischio eliminazione. Carlo intanto, si è messo in evidenza già dalla prime battute: farà bene anche questa sera? Nel frattempo vi ricordiamo che, nonostante il suo talento, non fa questo di mestiere, così come tutti gli altri concorrenti attualmente in gara.

In replica e sui social, ecco tutte le info

La puntata di stasera di Bake Off Italia 2017, prevede eccezionalmente l'eliminazione di ben tre concorrenti: chi verrà eliminato? Lo scopriremo solo tra alcune ore. Per rivedere in replica streaming tutte le puntate di Bake Off Italia - Dolci in forno, potete cliccare qui. In alternativa, se non disponete di un personal computer, potete guardare il nuovo appuntamento anche in mobilità ed attraverso tablet, phablet e smartphone di ultima generazione scaricando semplicemente l'applicazione di "DPlay" sugli Store. Nel frattempo, Discovery pare sia in vena di “cambiamenti” ecco perché, la prossima stagione di Bake Off non vedrà la presenza di Benedetta Parodi che intanto, dovrebbe anche affiancare la sorella maggiore durante Domenica In in partenza da ottobre. Chi prenderà il suo posto? Attualmente è un poco prematuro ma, giusto per fare delle ipotesi, la versione Junior del programma sarà presentata da Katia Follesa. Ed intanto, se volete commentare Bake Off anche sui social, fate accompagnate i vostri pensieri dal seguente hashtag: #BakeOffItalia.

© Riproduzione Riservata.