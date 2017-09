CAOS CALMO/ Su Rai Movie il film con Nanni Moretti e Valeria Golino (oggi, 22 settembre 2017)

il film drammatico e romantico in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST NANNI MORETTI E VALERIA GOLINO

Caos calmo, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 22 settembre 2017 alle ore 23.25. Una pellicola drammatica del 2008 che è stata diretta da Antonello Grimaldi e vede al centro della trama l'attore italiano Nanni Moretti nel ruolo del protagonista. Il lavoro di Grimaldi si basa inoltre su un romanzo di Sandro Veronesi dal titolo omonimo, con cui lo scrittore aveva vinto due anni prima il Premio Strega. Al fianco di Moretti ci saranno diversi volti noti del cinema italiano, da Valeria Golino nei panni di Marta Siciliano, fino ad Isabella Ferrari, Alessandro Gassmann e Silvio Orlando. Presenti nel cast anche Roberto Nobile, Sara D'Amario, Manuela Morabito e Claudia Alfonso. Si segnala inoltre la presenza del celebre regista Roman Polanski. Una particolare menzione va fatta per la colonna sonora del film Caos Calmo, che grazie al ruolo di Paolo Buonvino racchiude diversi brani della musica internazionale ed una canzone che Ivano Fossato ha scritto pensando proprio alla pellicola con Nanni Moretti, dal titolo L'amore trasparente. Quest'ultimo brano ha conquistato tra l'altro un David di Donatello per la sezione Migliore Canzone Originale. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CAOS CALMO, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Caos Calmo segue le vicende di Pietro Paladini, diventato vedovo mentre salva la vita ad una donna sconosciuta. In base a questa tragedia, il protagonista inizierà ad elaborare un lutto particolare, che lo spingerà ad isolarsi dal resto del mondo ed a mettere la propria vita in una sorta di pausa. Il dolore lascerà così lo spazio ad un'insolita calma, che attirerà la curiosità di alcuni parenti e sconosciuti. Il placido moto d'animo di Pietro gli permetterà così di incontrare diverse persone e conoscere i loro problemi, mentre si trova seduto su una panchina. Grazie ad un rinnovato punto di vista, il protagonista entrerà in contatto con le crisi del fratello e dei colleghi, così come le problematiche presenti nella vita della donna che ha salvato in precedenza. Saranno proprio questi incontri a permettere alla fine a Pietro di riprendere le redini della propria vita, aiutato dalla vicinanza delle nuove conoscenze. Fra queste una ragazza che ha l'abitutine di portare a passeggio il proprio cane alla stessa ora, ogni mattina, un bambino affetto dalla sindrome di down ed il titolare del chiosco presente nella piazza della cittadina.

