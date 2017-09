CHRISTIAN DE SICA/ Torna sul luogo del "delitto" (giudice a Tale e quale show 2017)

Christian De Sica

Dopo 4 gloriosi anni nei panni di giudice (con qualche sporadica esibizione), Christian De Sica torna a vestire i panni di giudice a Tale e Quale Show 2017 a partire da questa sera prendendo il posto che fu di Claudio Amendola lo scorso anno. Loretta Goggi ed Enrico Montesano prenderanno posto accanto a lui per giudicare le esibizioni e il look dei dodici concorrenti di questa edizione. Per l'artista è un gradito ritorno a Rai1 dopo anni passati "in giro" e, in particolare, dopo l'esperienza di qualche giorno fa a Miss Italia 2017 prendendo parte alla finalissima in onda su La7 in prima serata.

IL GRADITO RITORNO A TALE E QUALE SHOW

Figlio del noto regista Vittorio, Christian De Sica si avvicina alla soglia dei 70 anni, oggi ne 66 anni, ma riesce ancora ad essere uno dei pilastri dello show italiano. Un artista completa che riesce a recitare, cantare e ballare anche a quest'età e che negli anni ’70 è entrato ufficalmente nel mondo dello spettacolo come attore per poi seguire la stessa strada del padre. La svolta arriva con Maurizio Costanzo che gli ha consigliato di puntare sulla sua simpatia. Anche nella vita privata Christian De Sica ha deciso di andare sul "sicuro" con la moglie Silvia con la quale condivide da sempre la vita e non solo sin dal loro primo incontro avvenuto tramite Carlo Verdone, fratello di Silvia, e compagno di scuola di Christian. Cosa combinerà questa sera in questa prima puntata di Tale e Quale Show?

© Riproduzione Riservata.