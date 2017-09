CLAUDIO LIPPI/ Video, il ritorno da concorrente dopo i disastri finaziari (Tale e Quale Show)

Claudio Lippi torna a Tale e Quale Show (NanoPress)

Claudio Lippi torna a Tale e Quale Show. E' questa la notizia di oggi che ha sicuramente rallegrato i tanti fan del comico milanese, amatissimo dal grande pubblico. L'annuncio è stato dato tramite un breve video sulla pagina Facebook di Tale e Quale Show, assieme a un caldo 'bentornato' e a un classico 'in bocca al lupo'. Il comico ha spiegato in un breve video della durata di 43 secondi che il suo ritorno non sarà più nelle vesti di giudice ma di giudicato: un bel salto per uno che era abituato a dare voti e che ora sarà 'costretto' ad esibirsi nell'arena. Con la solita simpatia e classe di sempre, Lippi ha esternato la sua contentezza per il suo rientro, esortando tutti (soprattutto i giovani) ad aprirsi sempre a nuove sfide e a nuove esperienze. Con lui in campo, Rai 1 farà sicuramente un bel balzo in avanti per ciò che concerne gli ascolti, vista la grande presa sulla gente del comico milanese. Su Facebook, infatti, in tantissimi hanno applaudito al suo rientro, anche se in una veste nuova.

LA RINASCITA DI CLAUDIO LIPPI DOPO LA CADUTA

La sua partecipazione a Tale e Quale Show non sarà fonte di gioia solo per il pubblico, ma anche per Claudio Lippi stesso. Ricordiamo, infatti, che solo l'anno scorso l'istrionico presentatore aveva subìto una pesante truffa da un suo conoscente che gli aveva sottratto la bellezza di 500.000,00 euro. Quando era stato allontanato da Tale e Quale Show nella sua veste di giurato, aveva dichiarato di sentirsi 'perso e senza un soldo, dato che sul suo conto non restavano che la 'miseria' di 7.000,00 euro. Ben poca cosa per chi aveva accumulato una fortuna dopo una carriera lunga e ricca di soddisfazioni in televisione. Ai disastri finanziari era seguito un periodo drammatico per quanto riguardava l'attività lavorativa, con lo spettro di non essere più utile per nessuno. Per sua fortuna, invece, ecco che è giunta la chiamata di Tale e Quale Show: un format consolidato che potrà sicuramente risollevare le sorti economiche e non dell'amato comico milanese, che si cimenterà nel non facile ruolo di 'giudicato' e non più di giudice. In bocca al lupo, Claudio!

PACE FATTA CON MAMMA RAI

Dopo un periodo turbolento di incomprensioni con la Rai, ecco che finalmente tra il comico milanese e la tv di Stato è scoppiata la pace. Quelli con la memoria più allenata, però, ricorderanno che tra i due, fino solo a qualche mese fa, era stata guerra aperta. Claudio Lippi non aveva disdegnato critiche, anche aspre, a 'Mamma Rai' dichirando apertamente che 'a lavorare erano sempre gli stessi'. I meccanismi meritocratici della tv di viale Mazzini non erano affatto piaciuti a Lippi che, al contrario, aveva caldamente elogiato Maria De Filippi, la pià acerrima rivale e principale competitor di Rai 1. Lippi, solo qualche mese fa, aveva affermato che l'unica in grado di produrre qualcosa e di vendere anche all'estero era propio la moglie di Maurizio Costanzo, elencandone le sue qualità di donna di spettacolo. Dopo la notizia apparsa su Facebook, quindi, pare che l'ascia di guerra sia stata definitivamente sotterrata e che adesso, tra la Rai e Claudio Lippi, regni il sereno. Tutto è bene quel che finisce bene.

