Chi ha incastrato Peter Pan? / Pagelle prima puntata: Ambra Angiolini e Gianni Morandi protagonisti

Chi ha incastrato Peter Pan?

Paolo Bonolis e Luca Laurenti ieri sera hanno dato il via alla nuova edizione di Chi ha incastrato Peter Pan?, l’irriverente show di Canale 5 dove i protagonisti sono i più piccoli. Il format è rimasto pressoché identico a quello in onda negli anni precedenti: le star della serata, infatti, sono ancora i bambini, che con le loro esibizioni, le domande agli ospiti e le divertentissime candid camera girate a loro insaputa danno vita a uno spettacolo coinvolgente. Protagonista e primo ospite della puntata il cantante Gianni Morandi, idolo delle vecchie generazioni grazie a una carriera straordinaria, ma anche dei più giovani grazie al brano di Rovazzi. Il cantante, assediato dai piccoli protagonisti più per il nuovo tormentone che per i vecchi successi, è stato al centro di un’irriverente intervista, con la quale ha svelato ai piccoli curiosi dettagli poco noti del suo passato e della nuova popolarità sui social (voto 8).

GIGIO DONNARUMMA

Ospite dello show di Paolo Bonolis anche Gigio Donnarumma, che così come gli altri vip della serata, si è lasciato coinvolgere dalle irriverenti domante dell’intervista dei piccoli protagonisti. Il campione, dopo aver confermato di aver scelto di giocare nel Milan per non allontanarsi troppo da casa, ha parlato un po’ del suo futuro, confermando di voler restare nella squadra rossonera. Non sono mancate le domande imbarazzanti, le curiosità sugli esami di maturità e quelle sul suo soprannome, "Gigio", per una pagina di tv piena di divertimento e di risate (voto 7). Fra gli ospiti del primo appuntamento, anche l’amatissima Ambra Angiolini, che fra carriera, maternità e vita privata è stata la protagonista di una divertente intervista e di una piccola lezione di recitazione (voto 7). In chiusura, Paolo Bonolis ha dato voce ai problemi dei piccoli protagonisti con un focus sui problemi legati al bullismo e al razzismo, analizzati dal suo irriverente punto di vista (Voto 9).

