Cristiano Malgioglio / Carne Viva, la canzone dedicata a Francesco Coco: la rivelazione al Grande Fratello Vip

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è sempre più la star della casa del Grande Fratello Vip. Perfettamente a suo agio con il suo gruppo formato da Ivana Mrazova, Gianluca Impastato, Daniele Bossari, Serena Grandi, Giulia De Lellis e Ignazio Moser, Cristiano Malgioglio trascorre le sue giornate occupandosi della casa e intrattenendo i compagni con gli aneddoti più belli sulla sua vita e carriera. L’istrionico paroliere ha così svelato ai compagni il segreto di una delle sue canzoni più belle. “Carne viva”, scritta da Malgioglio e incisa da Mina. Il singolo è stato pubblicato nel 2009 e fa parte dell’album “Facile” uscito nel 2009. Il brano è stato scelto anche come colonna sonora del film di Vincenzo Salemme “Baciato dalla fortuna” e racconta le mille domande che si fa una donna per cercare di accontentare e conquistare un uomo. Un brano intenso che Cristiano Malgioglio ha scritto per una persona in particolare ovvero Francesco Coco. La rivelazione è arrivata poco fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Malgioglio lo rivelerà anche durante la diretta della terza puntata?

CRISTIANO MALGIOGLIO E FRANCESCO COCO ALL’ISOLA DEI FAMOSI

Cristiano Malgioglio e Francesco Coco hanno vissuto insieme l’esperienza all’Isola dei Famosi. Il paroliere e l’ex calciatore parteciparono alla quinta edizione. Malgioglio fu eliminato mentre Francesco Coco si ritirò. Nonostante i pochi giorni trascorsi insieme, tra Malgioglio e Coco s’instaurò un bel legame al punto che, dopo il ritorno in Italia, Cristiano ammise di aver avuto un debole per l’ex calciatore. Malgioglio, infatti, all’epoca parlò di Francesco Coco come la sua medicina. L’unica persona in grado di risollevargli il morale e fargli passare tutte le preoccupazioni. “Guardavo lui e mi passava tutto“, disse in un’intervista rilasciata a New Stars – “era una sicurezza, la grande medicina dell’Isola”, aggiunse. Coco, dunque, era quello che non gli faceva sentire la fame, la stanchezza e la nostalgia dell’Italia al punto da avergli dedicato una canzone.

