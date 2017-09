Daniele Bossari e Aida Yespica / Lontani per la gelosia di Filippa Lagerback (Grande Fratello Vip)

Daniele Bossari

Daniele Bossari e Aida Yespica continuano a vivere la loro avventura al Grande Fratello Vip con lo stesso gruppo. I due, infatti, hanno condiviso l’esperienza sin dal primo giorno ma, finora, hanno parlato davvero pochissimo. Il motivo? La presunta gelosia di Filippa Lagerback, la moglie di Daniele Bossari. A svelare gli altarini è stato Ignazio Moser il quale ha raccontato del timore di Daniele che Filippa fraintenda nel vederlo vicino ad Aida Yespica. "Lui ha nominato Aida perché è quella con cui aveva parlato meno. Lui con Aida ha paura a parlarci, perché è preoccupato…Io gli ho detto ‘Non è che fai niente'" – ha dichiarato Moser mentre Giulia De Lellis ha aggiunto – “È per sua moglie, hai capito. Non vuole mancarle di rispetto. È come se Aida fosse troppo e lui ha paura a parlarci". La fidanzata di Andrea Damante ha anche spiegato che la sua è una deduzione non avendo mai raccolto simili confidenze da Daniele Bossari.

LA NOMINATION DI DANIELE BOSSARI

Tra Daniele Bossari e Aida Yespica, dunque, il rapporto è molto freddo. Il conduttore continua a mantenere le distanze allontanando la venezuelana che, non vedendo un’apertura nei suoi confronti, preferisce relazionarsi con gli altri concorrenti. Nel corso della seconda puntata, Daniele Bossari aveva anche nominato Aida augurandosi di poter avere un confronto. Confronto che c’è stato ma che non ha risolto la situazione. Bossari, infatti, ha voluto solo rivelare alla Yespica di averla nominata: "Io non faccio con te il gioco del corteggiamento. Non avendo questa cosa qui, non sto tutto il tempo a farti i complimenti. È palese, sei una bellissima donna e lo sappiamo tutti quanti. A me piacerebbe avvicinare le persone in un modo diverso. Sapere come stai vivendo tu questa esperienza, mi piace capire gli altri nel loro sentimento interiore". Da parte sua, Aida ha sottolineato di essere una persona riservata e di non riuscire ad aprirsi quando non conosce chi le sta di fronte. Dopo due settimane di convivenza forzata, i due riusciranno a trovare un punto d’incontro?

© Riproduzione Riservata.