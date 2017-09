ENRICO MONTESANO/ Un giudice brioso e competente che si concede il bis (Tale e Quale Show)

Tale e Quale Show

IL RITORNO DEL CONTE TACCHIA

Su Rai 1 riparte il fortunato programma Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti con il supporto di una giuria che si preannuncia scoppiettante grazie anche alla presenza di Enrico Montesano alla sua seconda esperienza consecutiva in questi vesti. Una riconferma meritata sul campo con Montesano che nella passata edizione ha saputo dare quel brio e quella competenza nelle sue disamine rendendo pressoché scontata la sua riconferma. Nell’ambito della conferenza stampa di presentazione del programma, il celebre artista romano si è detto molto contento della riconferma evidenziando: “Sono contento che mi abbiano rivoluto a fare il giurato questa è una cosa che anche a me mi stuzzica vedere tanti personaggi che cercano di imitare o tentano, spesso ci riescono, altri personaggi che sono cantanti famosi è una cosa che mi incuriosisce.. mi intriga.. A teatro con il Conte Tacchia? Si sto preparando una bellissima commedia musicale sul Conte Tacchia, film che feci tanti anni fa con Sergio Corbucci però abbiano anche aggiunto qualcosa di nuovo”.

PER ENRICO MONTESANO UN PROGRAMMA NEL SABATO SERA DI RAI 1?

Nella medesima intervista Enrico Montesano non solo ha sottolineato la felicità per essere stato confermato nella giuria di Tale e Quale Show e il prossimo impegno teatrale con la commedia de Il Conte Tacchia, ma anche parlato del suo futuro televisivo evidenziando un contatto con la Rai per uno show che dovrebbe essere proposto il sabato sera sulla falsa riga di quanto fatto nella passata edizione con Gigi Proietti. Queste le parole di Montesano in merito a questa opzione: “Per adesso stiamo vedendo; se dovesse succedere mi farebbe piacere. Non mi aspettavo la proposta della Rai, è una piacevole sorpresa. Ne stiamo parlando, prima dobbiamo vedere bene le cose... Intanto faccio Tale e quale e il teatro. Poi, se dovesse succedere, sarei il primo ad esserne felice”.

© Riproduzione Riservata.