FEDERICO ANGELUCCI/ Il vincitore di Amici 6 ritorna in tv: dov'era finito? (Tale e Quale Show)

Tale e Quale Show

VINCITORE AD AMICI 2007

Su Rai 1 questa sera, venerdì 22 settembre, ritorna il gustoso appuntamento con il programma Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Un format di enorme successo che per questa nuova stagione sembra portare tantissime novità che potremmo scoprire tra poche ore. Intanto c'è Federico Angelucci tra i nomi dei nuovi concorrenti che terranno compagnia i telespettatori del primo canale Rai per i prossimi tre mesi. Nella lista ha sorpreso la presenza di una vecchia conoscenza del mondo dei talent del quale si erano perse le tracce negli ultimi anni. Stiamo parlando appunto del cantante Angelucci che si è imposto nel 2007 ad Amici di Maria De Filippi. Un personaggio che in quella edizione era stato guidato ottimamente da Grazia di Michele, riuscendo a conquistare una incredibile fama soprattutto tra le ragazze in ragione di un fisico al top. Per lui, dunque, Tale e Quale Show rappresenta un importante occasione per potersi rilanciare nel mondo dello spettacolo.

FEDERICO ANGELUCCI E IL SOGNO DI BROADWAY

La carriera di Federico Angelucci dopo la splendida vittoria conquistata ad Amici ha visto una decisa virata verso il teatro ed in particolare con il giovane artista che ha fatto parte di un paio di musical che hanno ottenuto un buon successo di pubblico come nel caso Io ballo e di A un passo dal sogno. Nella sua scheda all’epoca della partecipazione ad Amici (aveva 22 anni) il giovane Angelucci aveva parlato anche di quello che era il suo sogno ed ossia di poter debuttare in un musical a Broadway. Nella stessa intervista di presentazione per il talent della De Filippi, Angelucci aveva rimarcato alcuni tratti del proprio carattere ed in particolare aveva dichiarato: “Non sono una persona facile, non piaccio a molti. Soprattutto a chi si sofferma alla prima impressione che volutamente mostro”. Non resta che scoprire se avrà smussato alcune parti del proprio carattere.

