FILIPPO BISCIGLIA/ Video, l'ex GF con la paura del ballo sarà concorrente (Tale e Quale Show)

Filippo Bisciglia sarà il nuovo concorrente di Tale e Quale Show

Filippo Bisciglia sarà uno dei nuovi concorrenti della famosa trasmissione di Rai 1 'Tale e Quale Show'. E' lo stesso romano a dirlo sulla pagina Facebook dell'omonima trasmissione televisiva con un breve video di quaranta secondi dove si presenta al pubblico. I commenti al riguardo sono stati più che positivi per il quarantenne ex gieffino, amato soprattutto dal pubblico femminile che ha accolto in maniera molto calorosa il suo simpatico e spensierato volersi mettere in gioco. Scorrendo i commenti sulla pagina, infatti, sono tantissime le donne che hanno fatto i loro complimenti e i loro migliori auguri al presentatore romano. Tra i più gettonati ci sono gli immancabili 'in bocca al lupo' e i 'complimenti', accanto a sinceri attestati di simpatia nei suoi confronti. Tale e Quale Show ha deciso di ripartire subito forte in questo 2017, puntando a creare un fortissimo interesse e, conseguentemente, a raggiungere un ascolto molto ampio. Staremo a vedere: le premesse, però, ci sono tutte.

'E' UNO STRUZZO...'

Nel breve video postato su Facebook (riportato qui in basso), Filippo Bisciglia ha ammesso candidamente che la sua più grande preoccupazione è il ballo. Il presentatore romano si è autodefinito 'uno struzzo' per la sua goffaggine sulla pista da ballo, come del resto gran parte degli uomini. Bisciglia ha continuato la breve intervista dicendo anche che la sua fidanzata, la bellissima Pamela Camassa, lo ha definito proprio per questa sua carenza 'una gallina'. Il quarantenne romano ha poi dichiarato di non avere affatto paura di un eventuale prova di canto, dove si sentirebbe piuttosto a suo agio, ma di temere proprio il dover danzare. Lungo l'arco della trasmissione vedremo quali saranno i personaggi che Filippo Bisciglia dovrà interpretare e, soprattutto, se ne sarà in grado. Quanto a spigliatezza e a simpatia siamo a cavallo... ma per quanto riguarda il ballo sarà certamente dura per il quarantenne romano, che dieci anni fa si affacciava nel mondo dello spettacolo come concorrente del Grande Fratello.

LA CARRIERA DI FILIPPO BISCIGLIA

Se non avete ancora messo a fuoco per bene Filippo Bisciglia, poniamo subito rimedio a questa lacuna e facciamo subito un breve ripasso. Come già detto in precedenza, si affaccia al grande pubblico nel 2006, quando appare come concorrente nel consolidato show del Grande Fratello. Nel 2007 fa il grande salto e diventa presentatore per una trasmissione intitolata 'Stai all'okkio', in onda su Mediaset Premium: parallelamente è testimonial per diverse linee di moda ed accessori fino al 2010. Ha lavorato come inviato in una trasmissione chiamata 'Il Candidato' condotta da Marco Liorni e in 'Punto su di te!', diretta invece da Claudio Lippi ed Elisabetta Isoardi. Ha inoltre inciso un album (!) sotto le ali protettrici di niente meno che Eros Ramazzotti e recitato in fiction quali 'Un posto al sole' e 'Distretto di Polizia'. Insomma, da quel lontano 2006 Filippo Bisciglia ne ha fatta davvero tanta di strada: adesso, però, è il momento di affermarsi tramite la sua bestia nera: il ballo.

