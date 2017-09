Festival di Sanremo 2018 / Claudio Baglioni conduttore e direttore artistico: la conferma ufficiale

Claudio Baglioni (LaPresse)

Notizia importante e ufficiale riguardo la prossima edizione del Festival di Sanremo: Claudio Baglioni sarà direttore artistico e anche conduttore della nota kermesse canora. Come riporta l’Agi, sarà il noto cantautore romano, classe 1951, a salire sul palcoscenico del Teatro Ariston nelle cinque serate in programma a febbraio 2018 su Rai 1. A quanto si apprende, nelle ultime ore si sta lavorando ai dettagli del contratto. In linea con la nuova policy aziendale, come ricorda l'Ansa, il compenso dovrebbe prevedere - come per tutti gli altri artisti Rai - un taglio di almeno il 10% rispetto al cachet percepito lo scorso anno da Carlo Conti (si parlò di 650 mila euro). Claudio Baglioni, nella sua carriera di artista, si è affrancato gradualmente dalla denominazione di cantante puramente melodico, dettata dai suoi esordi, diventando artista innovativo, e ciò in virtù di una continua evoluzione di testi e musica che gli ha permesso di unire più generazioni di ascoltatori raggiungendo una vasta popolarità.

CLAUDIO BAGLIONI CONDUTTORE SUL PALCO DELL'ARISTON

Ha raggiunto il suo massimo successo commerciale con l'album La vita è adesso, rimasto per 27 settimane in cima alle classifiche italiane. Ha venduto oltre 55 milioni di dischi nel mondo. Ricordiamo il suo ultimo progetto e cioè la pubblicazione del disco Capitani coraggiosi - Il live, una raccolta delle esibizioni dal vivo tratte dei concerti romani del settembre 2015, uscito il 5 febbraio 2016, in corrispondenza con l'ultima puntata della trasmissione radiofonica. L'album, oltre alla versione tradizionale in due CD, esce in una versione straordinaria con un DVD con clip sulla preparazione dello spettacolo e con un terzo CD che contiene alcuni brani registrati in studio e poi esclusi dalla scaletta definitiva del concerto.

© Riproduzione Riservata.