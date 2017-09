Fratelli di Crozza / Puntata 22 settembre, anticipazioni e diretta streaming: Vittorio Feltri e Luigi Di Maio

Fratelli di Crozza, stasera sul Nove

Appuntamento imperdibile questa sera con Fratelli di Crozza, in onda sul nove per una puntata del tutto esilarante. Mattatore della serata, come sempre, Maurizio Crozza, che in diretta dagli studi di Milano, a partire dalle 21.15, sarà il protagonista della prima serata con le sue divertenti parodie. Lo showman, anche questa sera, vestirà i panni di Marco Minniti per esordire con nuovi slogan sulla sinistra, ma non mancherà la sua imitazione di Giuliano Pisapia, determinato a dare vita a un nuovo progetto politico, e la parodia di Vittorio Feltri, al centro di un divertentissimo sketch alle prese con i titoli del suo giornale; ma l'irriverente imitatore sarà anche il protagonista di un nuovo e imperdibile siparietto con il quale, secondo le prime anticipazioni pubblicate su Facebook, prenderà di mira Luigi Di Maio, vicepresidente della camera e candidato alla premiership del Movimento 5 stelle.

COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING E SUI SOCIAL

Questa sera sarà possibile seguire Fratelli di Crozza con una nuova e imperdibile puntata in prima serata. L'appuntamento con le irriverenti imitazioni di Maurizio Crozza, come sempre, è sul Nove, ma tutti i fan del noto programma potranno commentare la serata passo passo anche su Facebook, Twitter e attraverso i profili social ufficiali messi a disposizione dalla rete. Lo showman, intanto, ha rivelato ai suoi follower qualche piccola anticipazione su ciò che andrà in scena questa sera; di seguito, vi riportiamo il messaggio condiviso nel primo pomeriggio di oggi sul suo profilo ufficiale di Facebook: "Cari fratelli, gli esperti degli effetti speciali stanno tentando di togliermi 45 anni per farmi diventare uguale a Luigi Di Maio. Come potete vedere dalla foto... non ci stanno riuscendo. Ma non molliamo, dannazione! Il risultato finale questa sera sul NOVE alle 21.15". Vi ricordiamo che a questo link è possibile seguire la diretta streaming dello show sui vostri dispositivi.

