GRANDE FRATELLO VIP 2, ED. 2017/ News dalla casa, Carmen Di Pietro contro Jeremias Rodriguez: “E’ un bambino"

Grande Fratello Vip

L’armonia che regna nella stazione della casa del Grande Fratello Vip rischia di rompersi. Carmen Di Pietro si è lasciata andare ad uno sfogo contro Jeremias Rodriguz, reo di aver rivelato un segreto che gli aveva raccontato Carmen. La Di Pietro, infatti, aveva confessato al fratello di Belen di aver nascosto una bottiglia di vino. Pentita l’ha poi tirata fuori chiedendo a Jeremias di non dirlo a nessuno. Il piccolo Rodriguez, però, si è lasciato scappare qualcosa con Lorenzo che, inconsapevolmente ha rivelato tutto a Carmen. Quest’ultima si è così sentita tradita dall’amico di cui si era ciecamente fidata. Lorenzo Flaherty ha cercato di ridimensionare la questione sostenendo che quella di Jeremias potrebbe essere stata una dimenticanza ma Carmen non vede ragioni e sostiene di non considerarlo più suo amico. “Poteva dire ‘L'ho ritrovato' o ‘Gli autori me l'hanno messo là'. Per me è gravissimo. Gli ho anche detto ‘Mi raccomando non dire niente a nessuno. Facciamolo passare come uno scherzo di altre persone'. Lui mi ha detto ‘Te lo giuro, non lo dico a nessuno, fidati'. Bravo, bravo. E qui non c'entra l'età. Non venisse a dirmi che è giovane. Queste sono cose da bambini di cinque anni. I bambini di cinque anni fanno queste cose" – ha dichiarato Carmen che ha poi aggiunto – “A me piace la lealtà. Ci sono rimasta malissimo perché pensavo di avere un amico. Non si fanno queste cose. Da oggi so che amici non ce ne sono qua dentro. Va bene così".

CECILIA PIANGE PER LA SORELLA BELEN

Nella casa del Grande Fratello Vip, gli inquilini cominciano a riflettere sulla propria vita. Cecilia Rodriguez, così, ha riflettuto sul suo rapporto con la sorella Belen lasciandosi andare alle lacrime. Luca, infatti, le ha chiesto com’è vivere accanto ad una persona sempre al top. Cecilia ha rivelato di aver sofferto all’inizio soprattutto per l’atteggiamento della madre che, orgogliosa del successo della figlia, non faceva che parlare di lei. Crescendo, però, ha capito la situazione ed oggi è solo riconoscente alla sorella che, dopo essersi fatta da sola partendo dall’Argentina con soli 200 euro in tasca, è sempre stata super generosa e, ancora oggi, cerca di aiutare tutte le persone in difficoltà. In confessionale, poi, la piccola Rodriguez ha ceduto all’emozione. “Lei mi ha fatto sempre da mamma, quindi, adesso, ormai, mi guarda e mi fa ”sei cresciuta, non sei più la mia bimba’ anche se spero di esserlo sempre. Con lei, a volte, ho voglia di abbracciarla ma siccome lei ha sempre fatto quel ruolo, da forte, che sta sempre bene, mi vergogno anche a guardarla negli occhi e dirle quanto la amo. Non ce la faccio a cambiare quello, vorrei tanto farlo. E’ come se lei non ne avesse bisogno ma non è così ed è per quello che mi dispiace. Magari lei si vergogna a far vedere a noi le sue debolezze. Penso, però, che non ci sia persona più giusta di un fratello, di una mamma e un papà per dare un consiglio sincero”, ha dichiarato tra le lacrime.

